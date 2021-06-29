員工控「陳昭榮威脅逼封口」：鬧上媒體會提告扣薪

▲陳昭榮籌備2年的短影音APP原訂6月上線，但了解詳情的員工都不看好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾演過多部八點檔的藝人陳昭榮，淡出螢光幕後，開公司轉戰電商平台。2年前他還砸下重金開發短影音APP，預計6月上線，準備搶攻短影音市場。正當外界一面看好之際，卻爆出他因不滿員工提議分流上班，竟惡意資遣3名員工，就連資遣費也拖欠至今未給。

知情人士A先生表示：「今年5月27日，部門最菜的K員工率先遭到開鍘，他被叫進會議室，在裡面等他的是楊姓總監與人資主管。楊開口就說因人事縮編，請他離職，這讓5月10日才剛到職的K相當不解，反問公司是否因疫情影響收入減少，才被炒魷魚？但楊未說明，只告訴K做到後天就可打包走人。」

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楊姓總監說完後，人資主管隨即拿出離職申請書要K簽名，K認為既是被裁員，公司應提供「非自願離職書」，讓他可以申請失業補助金，但人資主管不肯，試圖遊說K先簽申請書，待跑完流程，公司再補寄非自願離職書，K擔心其中有詐，堅持拒簽。

至於該部門其他二名員工，則是在5月31日被以同樣手法逼退，要求簽下離職申請書，一名員工抗議，主管則以營業額沒達標，代表部門沒有成效為由，認為他們不適任，要求當天就打包走人。其中一名員工事後找上台北市勞動局申訴，但因疫情，勞動局暫停受理申訴業務，讓員工求助無門。

雖然公司事後有將5月的薪水匯給K員工，但離職證明書卻還是寫他因「不適任」被解聘，K無法接受，詢問人資主管，對方卻辯稱：「這樣寫才會有資遣費，不然不能領補助。」

更誇張的是，目前為止3人不但都沒拿到資遣費，連公司原本答應補寄的非自願離職證明書，也是經不斷催討，拖了近2週才寄出，害3人疫情期間無法即時申請失業補助。3人事後更發現，公司竟在人力銀行徵人替補，痛批公司前後說法不一，根本是惡意裁員。

部分員工找上電視台爆料，希望揭發陳昭榮的惡行，陳聽到風聲後，要人資主管傳訊息警告，表示大家好聚好散，若真的鬧上媒體，除了會找律師提告，還會扣押他們的薪資，要他們三思而後行，逼他們封口。

或許擔心消息曝光，人資主管找上K員工，改口說會多算6月的薪水給他，勞健保也會延到6月底退保，資遣費則等7月發薪時，一併匯入K的帳戶，跟5月底與K約談、要K走人的強硬態度大相逕庭。

另一名知情人士B小姐告訴本刊，今年5月，3名員工尚未遭裁員前，就在下個月預排班表中，看到一位新人的名字，當時3人曾好奇詢問，但主管卻避而不談，直到被裁員才恍然大悟，原來公司以業績不佳、縮編部門逼退3名員工的說法，完全不是那麼一回事。

B小姐透露，今年初公司也以同樣手法裁掉另一個部門，僅留下主管，半年不到，惡意裁員的戲碼又再度上演。



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