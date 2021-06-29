「30頭虎鯨包圍」船舵慘被咬掉　 3船夫海上驚魂2小時：超殘暴

記者李振慧／綜合報導

英國一艘豪華遊艇行駛在直布羅陀海峽上時，突然遭到30頭虎鯨追殺長達2小時，這些虎鯨不但大群包圍在遊艇附近，還不斷衝撞船底並發動攻擊，最後船尾一大塊船舵慘被咬下，讓船上的3人十分擔心自己可能會沉船。

這起恐怖攻擊發生在17日，遊艇肯特郡拉姆斯蓋特市(Ramsgate)出發，行駛在直布羅陀海峽上時突然遭30頭巨大的虎鯨攻擊。45歲船員伊凡斯(Brit Martin Evans)表示，「當時我正在值班，船處於自動駕駛的狀態，突然方向盤處於瘋狂左右轉動的狀態，我原本以為只是系統故障，但試圖手動駕駛仍然無法控制，最後發現船的左右兩側都被虎鯨包圍，牠們一直不斷撞向船舵」。

遊艇當下實在是搖晃太劇烈，船員不得不緊急關閉引擎和電力，不過虎鯨們仍然沒有要停止攻擊的意思，這樣的驚險過程竟然長達2個小時。伊凡斯表示，「那是一場很殘暴的攻擊，我們無能為力，只能等待牠們離開」。

虎鯨們硬是把船尾的船舵咬下後，才終於心滿意足離開，這讓船員們開始擔心沉船的問題。27歲船員瓊斯(Nathan Jones)表示，「如果這艘船沉沒了，我們就會被困在附近滿是虎鯨的救生小船上」，幸運的是，被破壞的船舵仍有一部分連在船上，最後總算勉強將船員們平安送回岸上，目前船暫時停留在當地進行修復。

▼船的周圍突然出現大量虎鯨。（圖／示意圖／視覺中國）