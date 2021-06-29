追傳播源「隱形人」！台南祖孫三代8確診　急找「PCR陰抗體陽」

▲台南市安南家族群聚8人確診，對於該家族確診之感染源，市府採檢送中央實驗室檢驗抗體，初步了解符合疫調研判，將進一步釐清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區家族群聚8人確診個案，台南市政府以三層篩檢截斷傳播鏈，衛生局進行疫調足跡，並完成清消，匡列接觸者131人，市府做PCR陰性124人，同社區19戶41人PCR都陰性，28日擴大篩檢1332人的PCR，對於該家族確診之感染源，市府採檢送中央實驗室檢驗抗體，29日傳出結果出來，初步了解符合疫調研判，將進一步釐清中。

台南市安南區27日新增8例本土確診，為案14683、14714～14718以及14735、14736，包括同家族的外祖父母、女兒、外孫等成員。該家庭群聚案已匡列131人，列居家隔離、自我健康監測，匡列者PCR陰性124人，其他尚待檢驗結果。市府也公布個案足跡，要防堵傳播延伸。

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衛生局長許以霖指出，針對安南家庭群聚規劃應變措施，在精準疫調方面以手機定位，針對該案件疑似感染原，將送血清抗體分析；針對確診者檢體，則已送中央實驗室病毒基因定序，相關涉足地點皆已完成清消。

據了解，市府除個案接觸者、鄰里、社區居民擴大三層篩檢阻斷傳播鏈外，並積極追查感染源，並將確診者及相關者血清送中央實驗室作病毒基因定序及抗體效價，如PCR陰性、抗體者陽性，即可能為感染源。29日傳出檢驗結果出爐，特定對象抗體為陽性，符合疫情研判，惟市府不願證實此一訊息，表示調查釐清後會對外說明。

台南市長黃偉哲說，因安南家庭群聚，從有症狀一直到被確診，中間隔了兩個多禮拜，從6月10日一直到25日，覺得怪怪的，到26日才確診，中間有很多機會，都應該可以被找出來，那沒有被找出來，沒有被找去篩檢，造成了很可能本來可以避免掉的家族群聚，或者是其他的傳播鏈都錯過了，所以必須要篩檢更多的人，看其他的人有沒有被感染到，所以28日對於包括果菜市場，確診者住的鄰里，一定會再篩檢，大家不要擔心量能不夠，目前只擔心有懷疑卻被放過。

28日上午PCR篩檢行動於安西自辦重劃區免費公有停車場辦理，雖下著細雨仍不減民眾想藉由篩檢減少擔憂，此場次共篩檢262人，除預約的民眾以外，尚有不少現場排隊篩檢的里鄰市民。而為服務更多的市民，市府商請成功大學及成大醫院動員近40人，於安南果菜市場開6線進行採檢，三分局及市場管理人員亦動員指揮動線，成大醫院沈孟儒院長更親自坐鎮現場，直至夜間8時多結束第1070位民眾的採檢；總計本篩檢專案第1天共計服務1332人。