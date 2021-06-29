「確診嬤說謊」藏洋蔥！專責護理師淚：好想脫裝備緊抱她

▲護理師江戴圓分享，一位向家人「說謊的確診嬤」的故事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情讓死亡離得很近！不少一線醫護人員，在面對疫情的同時，更隨時要面臨生離死別。馬偕紀念醫院重症專責護理師江戴圓即分享，一名確診阿嬤為了不讓家人擔心，竟逞強的向家人「說謊」，讓站在一旁的她忍不住掉淚，「我當時真得好想脫下裝備，用力給阿嬤一個擁抱，但卻只能摸著她的胸口。」

江戴圓在臉書上分享表示，因為疫情來勢洶洶的關係，阿嬤的家人決定以舒適的照護模式，讓阿嬤在臨終前能避免不必要的折磨。眼看阿嬤的呼吸越來越虛弱，但她們那一代的女人就是很能忍耐，讓江戴圓看了直呼「很不捨！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有天大夜班交接時，江戴圓發現阿嬤呼吸無法平順，呼吸症狀讓她越來越虛弱，但阿嬤並沒有表達她的不適。江戴圓向阿嬤詢問，「有沒有哪邊不舒服，你一定要誠實跟我說，不然我們看了會捨不得…。」阿嬤卻遲疑了一下，才緩緩開口說出她的不適，因為身體虛弱的關係，使她話變不多。

這時電話視訊響起，電話另一頭是阿嬤的兒子。「媽媽，我看到你好開心…我很愛你呢！」聽完兒子的愛意讓阿嬤緩緩露出微笑。兒子接著詢問道「媽媽，你有沒有不舒服，你要跟護理師說喔…」沒想到接下來，阿嬤竟「當眾說謊」表示自己沒有不舒服，甚至還反過來安撫兒子的不安。

面對這一幕，讓站在一旁拿手機的江戴圓心中五味雜陳。視訊結束後，江戴圓問道「阿嬤，你看我穿這樣會不會害怕？」阿嬤看著她搖搖頭「阿嬤，那……你會怕嗎？」阿嬤的眼神說明了一切，但阿媽接著回應「我不怕，但是我好想家裡面的人...。」

聽完這句話，讓江戴圓直呼「我真想脫下這負重的裝備，用力的給阿嬤一個最真實的擁抱，但我沒有，我只能手摸著她的胸口沉默許久，眼淚為彼此而流。」

▲江戴圓表示，這位阿嬤在與病毒對抗後一兩周離世。（示意圖／免費圖庫pexels）

不少網友看完文章後，直呼「讀完全文，感動流淚了」、「溫暖送到她的心理」、「阿嬤的堅強真的讓人不捨」、「先隔空給大家一個擁抱」、「真的很心酸，還好阿嬤有充滿愛的你」、「謝謝妳，讓阿嬤在這無奈的空間裡，還能遇到這麼溫暖的妳，眼睛都濕了我」。