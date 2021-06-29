日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

▲日本頻傳新冠疫苗冰櫃插頭脫落事故，導致超過2100劑疫苗報廢。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本從5月下旬以來，各地不斷傳出存放新冠疫苗的冰櫃電源插頭脫落的事故，造成超過2100劑疫苗報廢，目前仍在調查插頭從插座脫落的原因。不過當地媒體爆料，其實在同一個時間點，宣揚反對疫苗等陰謀論的政黨曾在社群網路發起「拔插頭」活動，然而該黨的黨魁卻拒絕針對此事作出回應。

根據日媒《時事通信社》27日的報導，大阪府寢屋川市大規模疫苗接種中心曾於19日發生保管疫苗冰櫃的插頭脫落事故，造成510劑疫苗報銷。現場負責人表示，前一晚曾確認過電源毫無異狀，且有確實鎖門，根本無法釐清為何插頭會突然脫落；警方調查後表示，並未發現有人趁夜間闖入的痕跡，因此與犯罪的可能性較低。

兵庫縣蘆屋市25日上午也發生冰櫃插頭脫落事件！工作人員於24日傍晚下班前，還曾經一再檢查冷凍庫電源線，並用膠帶固定住防止其脫落，最後上鎖冷凍庫房門，且也確認過不可能會有人偷拔插頭，然而最後卻還是發生插頭脫落意外。

另外，兵庫縣神戶市、兵庫縣豬名川町、橫濱市、千葉縣市原市、琦玉縣川越市、島根縣大田市也無獨有偶地發生存放疫苗冰櫃插頭脫落的意外，總計超過2100劑疫苗報廢。

島根縣大田市現場負責人推測，很有可能是工作人員不慎踩到電源線，才導致插頭脫落；不過疫苗保管冰櫃製造商卻認為，在一般的情況下插頭根本不會無端從插座脫落，除非被鉤住或遭蓄意拔出，「我很難想像冰櫃插頭是意外脫落的！」

▼國民主權黨黨魁平塚正幸疑在推特上分享疫苗冰櫃插頭脫落的新聞。（圖／翻攝自推特）

▲日本國民主權黨屢次在政見宣傳上針對新冠肺炎發表違反專業人士判斷的理論。（圖／翻攝自該黨官網）

報導也指出一大疑點，因為國民主權黨的黨魁平塚正幸6月16日在推特帳號上分享冰櫃插頭脫落造成疫苗報廢的新聞時，竟標出「#感謝一起拔插頭」的hash tag，他接受時事通訊社採訪時表示拒絕回應，「我沒必要解釋這個帳號到底是不是我的。」

據悉，平塚正幸2020年2月創立國民主權黨後，便致力宣傳「疫苗危險」等違背專業人士判斷的主張，還曾舉辦拒戴口罩聚會，同年7月競選東京都知事時，竟在選舉口號上表示「新冠肺炎只是小感冒」導致最後得票率僅0.15%落敗，今年3月參選千葉縣知事的得票率也沒超過1%。

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