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美國首例！　65歲男打莫德納10天後「出現血栓」病逝

▲▼莫德納執行長班塞爾承諾，明年第2季可望供南韓2000萬人份新冠疫苗。（圖／路透社）

▲美國發生首例施打莫德納疫苗後出現血栓而病逝的案例。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國賓州一名65歲男子在施打完莫德納（Moderna）疫苗10天後，出現罕見的血栓症狀，最後仍宣告不治，成為首例接種mRNA疫苗後出現血栓死亡的病例。

根據《內科學年刊》（Annals of Internal Medicine）最新研究指出，美國一名65歲男子在施打完第二劑莫德納疫苗10天後，開始感到頭、雙腿疼痛和呼吸困難，緊急就醫後出現罕見的血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS），最後仍宣告不治，這也成為首例接種mRNA疫苗後出現血栓死亡的病例。

據了解，這名男子有高血壓、高血脂兩種慢性疾病，胸腔掃描也顯示，他的肺動脈有很大的血塊，雙腿則有深靜脈血栓，搶救後仍因顱內靜脈竇（venous sinuses）出現血栓讓病情持續惡化，家屬最終決定拔管。

先前的血栓案例都出現在施打腺病毒載體技術的疫苗，如阿斯特捷利康（AZ）和嬌生。團隊研究結果顯示，使用mRNA技術的疫苗也可能出現副作用，但血栓症狀仍舊相當罕見，不應該以此阻止民眾接種。

研究作者提到，目前沒有明確證據顯示，該患者的症狀和施打疫苗有關，「總歸來看，在數億劑疫苗中，從1個病例報告很難建立起血栓和mRNA疫苗之間的關係，但後續臨床觀察仍非常重要。」作者也說，這種罕見症狀也不應成為民眾施打疫苗獲得好處的阻礙。

►BNT、莫德納可免追打　《自然》期刊：mRNA疫苗2條件最久終生免疫
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