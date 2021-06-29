　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

▲▼首爾明洞商圈因疫情蕭條，南韓政府今年2度編列共36兆韓元預算，向家戶、中小企業紓困。（圖／達志影像）

▲首爾明洞商圈因疫情蕭條，南韓政府今年2度編列共36兆韓元預算，向家戶、中小企業紓困。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓受新冠疫情影響近1年半，市場與經濟遭到重創，對此政府與共同民主黨（執政黨）於今（29）日上午在地2次追加編列預算中，確定追加編列33兆韓元，合計共36兆韓元（約新台幣8900億元），而被稱為「第5次災難支援金」的紓困案，所得80%以下的家戶確定可以提領，另外還包括自營業者補助津貼，以及採買1億6千萬劑疫苗的預算。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，南韓共同民主黨政策委員會議長、國會議員朴完柱（박완주）表示，政府與執政黨於29日上午在國會上已達成協商，確定在既定的3兆韓元預算上，2度追加編列33兆韓元，合計追加編列36兆韓元，從年度支出增額的標準來看，為規模最大的預算追加編列，超越去年第3次追加編列的35兆1千億韓元。

關於災難支援金、中小企業補貼、信用卡現金回饋等3大新冠疫情補助方案，則投入編列約15至16兆韓元的預算，其中所得80%以下（約年收入1億韓元以下，換算新台幣約248萬元）的家戶，確定納入「第5次災難支援金」補助對象，政府同意以「人」為提領單位，不再以家戶為單位，平均每人預估可領取25至30萬韓元。

低收入戶、次收入戶、單親家庭等低收入階層共300萬人可望獲得更多金額的補助。

原先共同民主黨曾經提議，應全國民眾普發「災難支援金」，最後協商時讓步至供所得80%以下家戶提領；而被排除在外的全國20%高所得階層、約440萬家戶，則以信用卡現金回饋的方式振興消費，可獲最大補助約30萬韓元。

針對業績受疫情影響、甚至停業的中小企業與自營業者，政府將放寬標準，補助津貼的申請類型也從7個擴大至24個，其單項最高補貼金額可望大幅提升至500萬韓元。

另外，南韓政府追加編列4至5兆韓元預算，做為從國外採購約1億6200萬劑新冠疫苗、支援國產疫苗研發、醫療院所損失補償等防疫費用；針對雇用、穩定民生經濟方面上追加2至3兆韓元預算，包含提供工作機會、創業、居住、生活金融等青年4大領域的補貼方案。

►南韓Delta變種株擴散！激增267人確診　總理：接種者戶外需戴口罩

挑戰超低價 ！Apple AirPods下殺3988元

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
台南一家8口確診！同鄰里1332人緊急採檢　776人PCR結
苗縣確診死亡首例！　67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫不治
警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約免費！悽慘下場曝光
LIVE／北市+20例！振興遭爆3天領百瓶疫苗　柯文哲最新說
快訊／10人染Delta！枋山確診關係圖曝光　6人都曾到枋寮
獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔　警「數到抽筋」：阿娘喂　
快訊／便當店老闆與熟客聊天15分鐘　7天後2人先後確診！
快訊／侯友宜宣布新北「這類對象」打莫德納　明天開始預約
快訊／侯友宜：北農接觸史607人快篩結果出爐！
快訊／新北今增22例感染源曝光　北農相關7人、北市相關5人
快訊／Delta再添1染疫！累計14人確診　全案匡列399人
Delta變種病毒「接觸14秒」就染疫！　張上淳回應了
「幫莫德納代工」國衛院長證實　陳時中曝內幕
鴻海、台積電可做「BNT採購談判」　陳時中曝最新進度
快訊／新北今增22「中和最多+5」　各行政區染疫人數公布
7／12降級有望？　陳時中鬆口！解封指引準備中
快訊／台中人按爆滑鼠搶殘劑　市府官網5hrs「點擊破200萬
快訊／雨彈再往北「5縣市大雨特報」　南高屏下到發霉！
LIVE／新北＋22！創三級警戒新低　侯友宜最新說明
北市搶先「微解封」夜市！　陳時中回應了
新增17起疫苗接種後死亡！　解剖44起「死因曝光」2人待釐清
快訊／屏東果農染Delta！足跡重疊白牌車司機乘客　枋寮醫院
長照機構女染疫1傳3　妹妹、媽媽、爸爸都確診！一家人足跡曝光
近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症
疫苗混打！感染科權威「1點中肯打臉」：當初質疑三期的呢？
五月天捐66台呼吸器又悄捐台南100萬！　善行曝光網全暖哭
BNT、莫德納有長久免疫？　張上淳回應了
本土Delta病例累計10例！秘魯祖孫「同班機38人」檢驗結

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

東京都知事過勞停工！被疑動機不單純：逃避責任逃到醫院去

7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

邁阿密樓塌11死150失蹤！　「底層樑柱+頂樓違規加蓋」恐成肇因

Delta病毒傳染性極強　美專家：接種單劑嬌生疫苗者應「追加1劑」

女童打開房門驚見3公尺巨鱷！　家中「死亡翻滾」恐怖大戰2小時

最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

買比基尼被騙　她怒拍片抱怨「巨乳溢出猛彈」！網全歪樓看呆

東京都知事過勞停工！被疑動機不單純：逃避責任逃到醫院去

7／19解封有望！英國1000名新冠患者只有1人死亡　專家：疫苗奏效

南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

近4分之1染疫者「出現新症狀」！　美最大規模Covid後遺症研究曝

邁阿密樓塌11死150失蹤！　「底層樑柱+頂樓違規加蓋」恐成肇因

Delta病毒傳染性極強　美專家：接種單劑嬌生疫苗者應「追加1劑」

女童打開房門驚見3公尺巨鱷！　家中「死亡翻滾」恐怖大戰2小時

最毒Delta肆虐南非！「疫苗接種」跟不上蔓延速度　6萬人病歿

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

地方喊入境2篩防Delta！陳時中曝不執行「2原因」

台南一家8口確診！同鄰里1332人緊急採檢　776人PCR結果出爐

40歲「沒用過信用卡」想買房！她憂貸不到8成　過來人傳授2解法

《上流》小三玉子妍首爾大出身　私下超反差「原想進律師事務所」

苗縣確診死亡首例！67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫　27日不治

藍綠陣營口譯哥聯手撰文譴責共軍擾台　建議空軍以無人機威懾

快訊／家禽合作社26人確診「感染源仍不明」　侯友宜：持續追！

快訊／10人染Delta！枋山確診關係圖曝光　6人都曾到枋寮醫院

安心就業計畫升級　無薪假勞工每月最少領3500元補貼

季後賽先生回來了　喬治轟季後賽新高41分快艇續命

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

美研究：近4分之1患者「出現新症狀」　

巨鱷闖進家中　死亡翻滾大戰2小時

首例！65歲男打莫德納「出現血栓」病逝

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

邁阿密倒塌大樓「累積10死」　搜救破100小時

「仙女城堡」座落峭壁　修築原因成謎

更多熱門

相關新聞

北市：「醫院董事」丁守中符合第一類規定

北市：「醫院董事」丁守中符合第一類規定

前國民黨立委丁守中日前坦承，在振興醫院接種AZ疫苗，台北市副市長黃珊珊28日表示，丁守中等人在2月份就造冊，理由為醫院董事，屬於醫院非醫事人員，要請示中央為何接受健保卡註記。不過，台北市衛生局29日下午受訪時指出，第一類優先接種對象，包括醫事人員、醫事機構的非醫事人員，醫院董事符合此規定，因此無法對振興醫院開罰。

林瑞陽大陸打完兩劑疫苗：我鑲金邊了

林瑞陽大陸打完兩劑疫苗：我鑲金邊了

台南祖孫三代8確診！陳時中：和屏東群聚無關

台南祖孫三代8確診！陳時中：和屏東群聚無關

南部僅屏東+1例！1張圖看本土確診狀況

南部僅屏東+1例！1張圖看本土確診狀況

北市跟進侯友宜發慰問金　社會局：247人染疫身亡　每人發10萬元

北市跟進侯友宜發慰問金　社會局：247人染疫身亡　每人發10萬元

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎南韓紓困災難支援金預算追加編列

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面