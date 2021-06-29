提「O型血」抗新冠能力強！日寄生蟲博士病逝　曾以身養蟲15年

▲藤田紘一郎於5月14日逝世，享壽81歲。（圖／翻攝自Sante Crear官網）

記者葉睿涵／綜合報導

有「寄生蟲博士」美譽的東京醫科齒科大學名譽教授藤田紘一郎（Fujita Koichiro），因罹患吸入性肺炎，5月14日於東京都內的一家醫院病逝，享壽81歲。專攻感染免疫學的藤田紘一郎，臨終前仍積極進行與新冠肺炎有關的研究。

綜合日媒報導，1939年出生於中國東北部舊滿州的藤田紘一郎，是日本著名的寄生蟲與感染免疫學家。他在東京大學取得醫學博士學位後，曾先後在金澤醫科大學、長崎大學和東京醫科齒科大學任教。

現為東京醫科齒科大學名譽教授的藤田紘一郎，研究領域包括了寄生蟲學、熱帶醫學和感染免疫學，也曾獲得不少國內外的大獎。他的著作分別有《血型的暗號》、《零碎開始打造免疫力》、《腸很聰明，腦是笨蛋》等等。

藤田紘一郎與眾不同的主張與驚人事蹟，讓他不止在學界闖出名聲，也非常受電視圈歡迎。他曾讓寄生蟲住在體內長達15年，以證明人類必須和寄生蟲共存才能誘發足夠的免疫力，而獲得「寄生蟲博士」的美譽。他也認為，日本人之所以免疫力低下，是因為他們都太愛乾淨了。

藤田紘一郎生前也對新冠肺炎進行調查研究。他即將在8月份出版的新書《為什麼O型血抗新冠能力比較強？》中提到，O型血的人感染新冠肺炎的機率和確診後演變成重症的機率都比其他血型來得低。

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