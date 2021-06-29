　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京新病例「一半是年輕人」　專家憂Delta病毒肆虐：快打疫苗！

▲▼ 日本航空14日起為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

▲ 日本專家呼籲年輕族群施打疫苗。（圖／達志影像）

文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本截至22日為止接種2019冠狀病毒疾病疫苗逾3400萬劑，打過疫苗的長者比例約49%，但東京新增確診病例當中年輕人比例增大。專家憂Delta變異株肆虐，建議年輕人速打疫苗。

日本富士晚報報導，截至22日為止，日本境內施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的劑數逾3400萬劑，高齡長者施打過一次的接種率約49%；施打過2次的接種率逾15%。高齡者染疫比例在下降中，但年輕人染疫情形有增加趨勢。

東京都6月23日新增確診病例619例，其中20多到30多歲的確診數占約半數。由於最早在印度發現的Delta變異株有蔓延情形，專家建議，年輕人最好儘快施打疫苗。

日本首相菅義偉23日在一場有關防疫的相關閣僚（部長）會議強調，最近一週施打疫苗逾800萬劑，施打次數增加中。他表示，單日新增確診者當中，高齡者的比例在下降中。

▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲ 日本大規模疫苗接種中心。（圖／路透）

疫情平息關鍵在於疫苗，但專家特別感到憂心的是Delta變異株蔓延。

東京大學副教授仲田泰祐估算，即使日本境內每天施打疫苗可達100萬劑，今年夏天東京奧運舉行後，很有可能政府不得不再發布「緊急事態宣言」。如果每天施打疫苗120萬劑，經濟緩緩復甦，或可避免再度發布「緊急事態宣言」，但變種病毒株的不確定性實在太高。

在日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）防疫專家會議上，京都大學教授西浦博公布估算的數字指出，到了7月23日東京奧運開幕，單日新增確診病例當中可能Delta變異株占約7成。

防疫專家會議召集人脇田隆字說：「東京現在看起來疫情似乎復燃，尤其是以年輕人為主，從東京市中心開始疫情開始擴大。」

即使被認為是「疫苗接種先進國」的以色列也是時隔2個月出現單日新增確診病例逾100例的情形，其中約7成是感染到Delta變異株，確診者當中孩童逾半數。以色列12至15歲孩童的接種率約4%。

▲▼ 日本航空14日起為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

▲ 日本航空為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

東京醫療保健大學教授菅原英里紗表示，病毒將找沒施打疫苗的人下手。日本今後未打疫苗而染疫者將增加。

日本行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎6月23 日宣布，在職場和大學進行疫苗施打的職域接種、自治體（都道府縣市區町村）、大規模接種暫停受理申請。

日本與美國藥廠莫德納簽約到9月底前將取得5000萬劑（2500萬人份），但是目前職場接種、自治體、大規模接種等申請的劑數已達4500萬劑。

菅原表示，疫苗施打的進度、變異株的增加、個人的防疫措施當中，目前以變異株的增加略居優勢。政府最好安排20多至30多歲的民眾施打疫苗，同時也有必要持續採取類似「緊急事態宣言」的防疫措施，籲請民眾儘量克制外出、禁止跨縣市移動等。（編輯：黃自強）

ET快訊
快訊／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談　持續1
狼師跟蹤女學生送恐怖情書　全村喊打「動私刑」慘遭剃頭遊街
首例！美國65歲男打莫德納10天後「出現血栓」病逝
賈永婕和尪大吵！女兒幫發文爆「媽變懶了」　編劇：難怪文筆變好
50億「台灣疫苗基地」曝光！　他1人就捐20億
快訊／傳「屏東本土Delta再增2例」累計10人　指揮中心回
名車違停都要買！士林「混蛋老闆果汁店」熄燈　當地人哭了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓Delta變種株擴散！激增267人確診　總理：接種者戶外需戴口罩

疫苗混打效果佳！　牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

美國首例！　65歲男打莫德納10天後「出現血栓」病逝

英單日確診創1月底來新高　死亡降至3例！Delta肆虐「疫苗仍有效」

狼師跟蹤女學生送恐怖情書　全村喊打「動私刑」慘遭剃頭遊街

快訊／釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！一審僅判3年刑　當庭羈押

歐盟7／1啟用數位疫苗護照　手機可直接通關

東京新病例「一半是年輕人」　專家憂Delta病毒肆虐：快打疫苗！

舊金山1原因汽車竊案暴增753％！　賊大白天破窗奪車劫行李

醒來！日副防衛大臣指中國威脅遽增：必須保護台灣作一個民主國家

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

南韓Delta變種株擴散！激增267人確診　總理：接種者戶外需戴口罩

疫苗混打效果佳！　牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

美國首例！　65歲男打莫德納10天後「出現血栓」病逝

英單日確診創1月底來新高　死亡降至3例！Delta肆虐「疫苗仍有效」

狼師跟蹤女學生送恐怖情書　全村喊打「動私刑」慘遭剃頭遊街

快訊／釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！一審僅判3年刑　當庭羈押

歐盟7／1啟用數位疫苗護照　手機可直接通關

東京新病例「一半是年輕人」　專家憂Delta病毒肆虐：快打疫苗！

舊金山1原因汽車竊案暴增753％！　賊大白天破窗奪車劫行李

醒來！日副防衛大臣指中國威脅遽增：必須保護台灣作一個民主國家

林志玲心繫台灣疫情和醫護安全　贈4醫療院區「正壓檢疫亭」

10萬「保單借款紓困」有限制　注意事項一次看！

美媒稱「印軍於中印邊境集結20萬人」　陸外交部回應

今年颱風季估「3-4個會侵台」　熱帶性低氣壓將有5日路徑預報

不畏疫情徵才量大暴衝！　比電商還猛的5大職缺出爐

美軍駐敘利亞基地「遭到數枚火箭攻擊」　美炮火反擊親伊朗民兵

肯定高雄防疫南漂！無罩搭車遭通緝身分曝　桃園男哀求：別送回去　

快訊／關連找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談　持續1分鐘

Delta屏東擴散！醫嘆「隔離還串門子、泡茶」：負面教材大合輯

媽媽被網友酸！Sandy不忍了…硬起來護航：我媽非常支持我

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

邁阿密倒塌大樓「累積10死」　搜救破100小時

美不甩中抗議TIFA復談：持續強化美台經貿關係

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

「仙女城堡」座落峭壁　修築原因成謎

中國科興疫苗效力 連遭義大利總理印尼醫界質疑

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加

科技股續反彈　那指、標普收新高

更多熱門

相關新聞

歐盟將啟用數位疫苗護照　手機可直接通關

歐盟將啟用數位疫苗護照　手機可直接通關

夏季旅遊旺季即將來臨，為方便民眾出國旅行，德國等歐盟國家引進數位疫苗護照，7月1日起民眾只需出示手機，大幅提升通關的便利性。

「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文

「賈永婕不只善良還聰明」　醫曝她5／12發文

確診男6天住7摩鐵　網曝「特別職業」

確診男6天住7摩鐵　網曝「特別職業」

「台灣人觀念顛三倒四」　醫點出2件事：才該死好嗎

「台灣人觀念顛三倒四」　醫點出2件事：才該死好嗎

台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1/4攤位可先復業

台北市夜市今起「微解封」　柯文哲祭條件：1/4攤位可先復業

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎Delta病毒Delta變種日本疫情日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面