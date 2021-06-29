「分流抗疫」惹怒陳昭榮　誇張對話曝！3人被無預警裁員

▲為擴張事業版圖，陳昭榮在台北市內湖砸重金打造全新攝影棚、辦公室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

資深藝人張晨光近年把演藝重心轉往對岸，並跨界從事網路銷售，但日前他直播賣酒時，卻遭網友狠酸「賣假酒」「晚節不保」，忍不住在鏡頭前落淚，得知前輩的遭遇後，台灣本土劇一哥陳昭榮立刻在臉書發文為張打氣，說自己曾經被嘲笑是「賣魚郎」，還說：「酸言酸語我一點都不在意，反而成為我成長的動力…因為我很清楚，我看到未來！」積極正面的態度，讓網友狂讚。

陳昭榮於2017年淡出螢光幕後，開公司轉戰電商，並在臉書創立品牌「阿榮嚴選」，透過直播販售海鮮及各類商品，一年曾賣出4,500噸挪威鯖魚，營業額突破億元，還自誇台灣的鯖魚一半以上都是他賣的。2年前陳更對外宣稱，砸下近6億元開發短影音APP「嗨吧」，希望打造成台灣的「抖音」，年初更表示APP將在6月上線，準備搶攻龐大的短影音商機。

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不過，外界看來事業有成的陳昭榮卻遭人爆料，私底下其實是不折不扣的慣老闆，不但會要求員工加班卻不給薪，還要員工利用休息時間開會、下班後處理公事，甚至在疫情期間惡意裁員、拖欠資遣費，行徑誇張。

知情人士A先生告訴本刊，去年底陳昭榮為了「嗨吧」成立開發部門，由楊姓總監負責，陸續找來3名員工加入團隊，今年5月疫情爆發後，員工在楊的指示下，向陳提議分流上班，不料卻惹惱陳，3名員工均慘遭無預警裁員。

A先生說：「當時疫情嚴峻，該部門一名員工將疫情熱區的圖片，傳到部門群組討論，楊姓總監看到，要組員將圖片轉貼至公司群組，並向陳昭榮提議分流上班，結果陳竟直接在群組開罵。」

楊姓總監雖然立刻跳出來替下屬說話，但陳昭榮並不買單，指示該部門3名員工交出居家辦公的計畫書。A先生告訴本刊，此時楊發現苗頭不對，竟暗示3名員工：「交不出來就裁員！」

3人完全沒料到，聽命總監指示，卻惹上大麻煩，但也只能摸摸鼻子，趕出居家辦公計畫書提交給主管，沒想到數天後，3人仍難逃被裁員的命運。

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