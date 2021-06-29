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醒來！日副防衛大臣指中國威脅遽增：必須保護台灣作一個民主國家

▲▼日本副防衛大臣中山泰秀（Yasuhide Nakayama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本副防衛大臣中山泰秀表示民主國家間應互相保護、合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

日本副防衛大臣中山泰秀（Yasuhide Nakayama）28日在一場線上會議中警告，中國和俄羅斯聯手對世界局勢造成的威脅日益升高，而很重要的一點是要「醒來」認知到北京當局對台灣施加的壓力，並且應保護台灣作為一個「民主國家」。

中山泰秀在哈德遜研究所（Hudson Institute）智庫線上會議中，拋出一個時代問題，即包括日本和美國在內的許多國家，於1970年代選擇遵循「一中原則」政策，轉而承認中國而不是台灣的決定，是否能在21世紀的此時站得住腳。
「這是對的嗎？」中山泰秀在會中問道，並提到未來的世代將會如何回頭評價現今在台海問題上的決策者，「我不知道。」

中山泰秀表示民主國家必須彼此捍衛，而他過去也已說過台灣是「紅線」，「所以我們必須保護台灣作為一個民主國家。」他指出台日在地緣上接近，若台灣發生什麼事，靠近台灣的沖繩將會首當其衝，而美軍及其軍眷就駐紮在沖繩。

於太空、導彈科技、網路領域，還有核武和常規軍備力量，中山泰秀均點出中國日益膨脹的威脅，並指出在中國國家主席習近平的領導下，中國的意志與想法更加具有侵略性，「所以醒來，我們必須警醒。」

中山秀太表示有必要公開中國和俄國的威懾行為，後者侵入了日本宣稱的領域以及美國夏威夷的領域內，分別進行軍事演習，「你們可以看到中國和俄國互相合作，他們會在我們與鄰國周圍進行聯合軍事演習。」他接著說希望看到美國「強大、強大、再強大。」

反觀日本國內，中山秀太也呼籲取消國防開支只能佔GDP中1％的上限，並表示鑑於預算中50％用於人事開銷，在發展武器包括導彈方面的資金必須提升，並削減成本。此外他也表示華盛頓當局應該和東京加速科技合作，以免對中國和俄羅斯早已更緊密的合作。

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