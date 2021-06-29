科技股續反彈　那指、標普收新高！台積電ADR漲逾2%

▲美股那斯達克和標準普爾指數今天收在新高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約28日綜合外電報導
在科技股持續反彈推升下，美股那斯達克和標準普爾指數今天收在新高；但隨金融和工業類股走軟，道瓊指數下挫。台積電ADR漲2.64%、收119.61元。
科技股為主的那斯達克指數今天一枝獨秀，大漲140.12點或0.98%，以14500.51點作收。
標普指數小漲9.91點或0.23%，收在4290.61點。
道瓊工業指數滑落150.57點或0.44%，收34283.27點。
▲美股那斯達克和標準普爾指數今天收在新高。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約28日綜合外電報導
在科技股持續反彈推升下，美股那斯達克和標準普爾指數今天收在新高；但隨金融和工業類股走軟，道瓊指數下挫。台積電ADR漲2.64%、收119.61元。
科技股為主的那斯達克指數今天一枝獨秀，大漲140.12點或0.98%，以14500.51點作收。
標普指數小漲9.91點或0.23%，收在4290.61點。
道瓊工業指數滑落150.57點或0.44%，收34283.27點。
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