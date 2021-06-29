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解除禁令！　義大利宣布：全國列「白區」　民眾外出免戴口罩

▲▼義大利接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利疫情受到控制，民眾外出將可不用配戴口罩。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

歐洲疫情逐漸趨緩，多國也嘗試放寬限制，其中，去年深受疫情衝擊的義大利本月28日宣布，有鑑於全國確診病例數受到控制，全國都已列為最低風險的「白色區域」，民眾將不用戴口罩也能外出，讓不少人感到相當振奮。

綜合外媒報導，義大利的瓦萊達奧斯塔大區（Valle d’Aosta）降為「白色區域」後，全國20個地區的疫情風險都已被歸類為最低風險，將解除民眾出門必須戴口罩的限制。義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）表示，28日是個美好的一天，因為從這天起，全國都是白色區域，「這意味著我們可以擁有更多自由。」

▲▼義大利校園,口罩,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

史伯蘭沙指出，雖然戴口罩的限制已經解除，但還是必須謹慎行事，「因為與疫情的戰鬥還沒有結束，病毒的傳播依然顯著，我們得小心歐洲和世界上其他國家的變化和正在發生的事情，我們會繼續走在正確的道路，但每一個步驟都要提高警覺。」

據了解，義大利以4種顏色區別出全國20個地區的染疫風險，瓦萊達奧斯塔大區為最後一個呈「黃色」的地區。

義大利在去年2月底疫情全面爆發，並在3月發布全國禁令，成為全歐洲第一個實施鎖國的國家，直到5月疫情稍緩才逐漸放寬政策，開放工廠和公園。然而到了10月再次面臨疫情猛爆回溫，成為全球第10個破百萬確診的國家。

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