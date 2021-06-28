接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

▲美國研究發現，疫苗的防護力會隨時間降低。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國洛杉磯加州大學（UCLA）在「美國化學學會月刊：奈米領域」（ACS Nano）發表最新研究，感染過新冠病毒並痊癒的人，體內抗體數量等同接種完一劑，再追加一劑疫苗便可有最大防護力。但是，無論是接種兩劑疫苗，或痊癒後接種1劑的人，85天後體內抗體都會減少90％，需再追加接種疫苗。

洛杉磯加州大學發現，感染過新冠病毒並痊癒的人，體內的抗體數量約略等於沒有感染卻完成第一劑疫苗施打的接種者。因此，痊癒者施打兩劑的效果並不明顯，但前後兩者的抗體都會以同樣的速度減少，約85天就會減少90％。

▲使用mRNA技術製造的莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



負責研究的楊格博士（Otto Yang）表示，免疫系統的T細胞為何無法記住抗體，仍須進一步研究，但抗體減少也意味必須追加接種，否則難以抵抗新冠肺炎病毒。

研究主要針對接種輝瑞和莫德納疫苗，兩種疫苗均使用mRNA技術觸發免疫系統產生抗體。然而，以mRNA方式製成的疫苗，免疫力並非全依靠抗體數量而定，因此部分專家建議需再追加接種一劑，但目前仍不清楚多少數量的抗體才能足夠抵禦新冠病毒。

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