　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」落後巴西　疫苗接種進度慘輸

▲▼ 台灣疫情升溫，軍人穿上防護衣在萬華執行消毒作業。（圖／路透）

▲台灣防疫排名下降到全球44名。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對全球53個國家 2000億美元以上經濟體的防疫成效，做出最新一期的排名，台灣的排名從過去的第5名，掉到疫情爆發初期的15名，這個月的最新排名更是雪崩式暴跌至44名，甚至排在巴西後面。

《彭博社》28日公布的最新版全球抗疫排行（Covid Resilience Ranking），僅統計全球53個 2000億美元以上經濟體，評分項目包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴格度」、「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等4項指標，圖表分別以藍色和橘色的深淺，來區別指標的優劣，深藍色最佳，深橘色最差。

▲▼台灣最新防疫排名，暴跌至第44名。（圖／翻攝自彭博社）

▲台灣最新防疫排名，暴跌至第44名。（圖／翻攝自彭博社）

報導指出，美國因為注射高效能的mRNA疫苗，所以4項指標都是最高的，現在排名世界第一，現在美國已接種疫苗的人口，已經不再需要戴口罩，餐廳座無虛席，人們也開始重啟度假計畫。

報導中特別點名，因為嚴格的封鎖管制仍然存在，加上對於小規模社區感染「0容忍」的防疫態度，限制了一些去年防疫表現良好的「亞太地區國家」對外開放能力，，包括新加坡、香港、澳洲，台灣的排名下滑也跟這些國家理由相同，再加上疫苗接種進度落後，與疫情再度大爆發。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」　紫爆地區出爐
快訊／7樓墜下！「應屆畢業」女高中生身亡
確診女每天台鐵+捷運通勤　感染源不明
鄧福如首曝兒子正臉　HowHow粉絲嗨：還好像媽媽
日本贈台AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！　指揮中心回應了
台灣防疫全球最新排名「雪崩式暴跌」！　落後巴西
快訊／「Delta接觸史」逃逸2移工在雲林尋獲　採檢結果出爐
高雄全裸妹也曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」落後巴西　疫苗接種進度慘輸

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

接種兩劑疫苗「85天降90％」！美國研究：需再追加一劑

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」落後巴西　疫苗接種進度慘輸

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

快訊／水神再臨！大雨夜襲「倒不停」紫爆　南台灣還要濕3天

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡　住戶聽巨響嚇傻

美饒舌歌手「額頭鑲6.7億鑽石」　4個月後傷口感染急摘除…正面近照曝光

產後「開機用4招」！不怕生完抗拒行房、夫妻感情降溫

IU穿吊帶褲大玩「裡面沒穿」視角耍辣　白皙美腿佔據版面

「口交惡徒」登美國T霸廣告　南投縣急回應！網：拜託大谷翔平了

鄧福如不藏了！首曝兒子Q萌正臉　HowHow粉絲high翻：還好像媽媽

賴雅妍魅力拼過《機智醫生》　和王傳一浪漫吻不停

別拿市民生命當籌碼！柯文哲還在心繫2024？（伊佳奇）

日本贈AZ疫苗「未列WHO緊急使用清單」！莊人祥證實：不是必要條件

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

印度多情男娶三房！遭二房「砍斷陰莖」慘死

更多熱門

相關新聞

堅守疫情最前線！聯亞疫苗主持人黃高彬　施打莫德納嘆「無奈」

堅守疫情最前線！聯亞疫苗主持人黃高彬　施打莫德納嘆「無奈」

聯亞新冠肺炎疫苗UB-612 昨（27）日進行二期臨床試驗數據期中分析、宣布將送件申請緊急使用授權（EUA），身為聯亞新冠疫苗二期試驗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院的副院長黃高彬向ETtoday新聞雲記者指出，自己原本也想等施打聯亞疫苗，但無奈自己身兼衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官的身分，幾乎每天都要出入第一線去面對疫情的威脅，因此才選擇先接種莫德納疫苗。

聯亞疫苗中和效價「漂亮沒偏低」！試驗主持人揭密　擬在台做3期臨床

聯亞疫苗中和效價「漂亮沒偏低」！試驗主持人揭密　擬在台做3期臨床

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

Delta病毒侵襲！柯文哲11字喊話：沒冒險本錢

金門獲配5040劑莫德納！7／2雙軌制開打

金門獲配5040劑莫德納！7／2雙軌制開打

南亞科技捐贈快篩試劑及防疫使者包　力挺防疫前線

南亞科技捐贈快篩試劑及防疫使者包　力挺防疫前線

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染世界疫情疫苗

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

確診女台鐵+捷運北桃通勤　感染源不明急匡10人

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面