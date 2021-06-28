南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

▲南非擬推一妻多夫制，沒想到引起了不小的爭議。此為示意圖，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

南非的憲法自由度相當高，當地的法律除了允許同性婚姻以外，一夫多妻制也是合法的。南非政府最近提議，打算將一妻多夫的婚姻也合法化，卻意外引起民間的辯論。

據BBC報導，今年4月底，南非家庭事務部公開發布《婚姻綠皮書》，整理了南非各族群、性別、宗教族群對現有婚姻制度的立法意見，試圖更平等地對待各個族群。由於南非有不少族群仍維持一夫多妻制，因此在南非，一個丈夫擁有幾個妻子是合法的。

然而，這項法律卻引起了不少性平人士的不滿，他們認為，如果政府要按傳統保留一夫多妻制的話，就應該也允許女性同時擁有多個丈夫才算公平，不過許多保守派人士卻認為，一妻多夫制有違非洲傳統、破壞社會道德，雙方為此爭論不休。

擁有4個妻子的電視名嘴慕塞萊庫（Musa Mseleku）表示，「如果政府通過這項法律，那非洲的文化將會被摧毀，這些人的孩子怎麼辦？他們該怎麼知道自己的身份？女人是不能扮演男人的角色的，難頂他們會給男人聘禮嗎？男人會期待自己冠上女人的姓氏嗎？」

非洲基督教民主黨（ACDP）的領袖梅舒（Kenneth Meshoe）也指出，這項法律將「摧毀社會、引發男人間的衝突」，而伊斯蘭黨的領導人亨德里克斯（Ganief Hendricks）認為，「你可以想像，當一個孩子出生時，需要進行DNA測試才能知道他的親是誰」。

▲反對派認為，推行一妻多夫制將讓孩子難以知道親生父親是誰。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，在鄰國津巴布韋研究一妻多夫制的教授馬喬科（Machoko）坦言，肯尼亞、剛果民主共和國和尼日利亞曾實施一妻多夫制，加蓬的法律甚至到今天都還是允許一妻多夫制的，「隨著基督教的到來和殖民化，女性的作用被減弱，她們不再平等，婚姻成為用來建立等級制度的工具之一。」

他也反駁，對一夫多妻制所生孩子的擔憂源於父權傳統，因為孩子的問題其實很好解決，因為只要將妻子誕下的孩子視為這個家庭的孩子就可以了。

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