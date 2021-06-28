起底神秘確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給「恐怖8個字」嚇壞人

▲桃園確診者天天投宿不同摩鐵？（示意圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

是什麼行業別的人，每天要輪換不同的汽車旅館投宿？桃園市長鄭文燦28日於市府防疫說明會中，針對確診案14590公布的疫調足跡，在6天內每天投宿桃園、中壢區7家不同的汽車旅館指出，14590「職業特別，交往複雜」，一開始就承認說他都住在各個汽車旅館，因此疫調人員也從這裡去追蹤他的足跡，確保感染源不要再擴大。

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▲鄭文燦表示案14590職業比較特別，交往比較複雜，其疫調足跡顯示一個星期就投宿7家汽旅。（圖／市府提供）



鄭文燦進一步說明：案14590是在一個群聚的感染裡面，包括親友被感染，14590就是其中的1位，因為他的職業比較特別，交往比較複雜，所以他一開始就承認說他都住在各個汽車旅館，因此市府也從這裡去追蹤他的足跡，也公告足跡，主要是要避免感染擴散的風險。但因他是一個大的群聚感染裡面的一個個案，所以疫調人員在追蹤的時候，花了很多的精神，把群聚感染的輪廓追蹤出來，確保這個群聚感染不至於再擴大。

案14590在6天內投宿桃園、中壢區7家不同汽車旅館，分別是：中壢區奇異果共享旅店中壢車站店、IF音樂商務旅館、奇異國際時尚旅館、麗星花園汽車旅館、貝多芬快捷旅店、 ihotel電競時租旅館、摩斯汽車旅館等家。不過，這名天天投宿不同汽車旅館的確診者，到底從事的是那種比較特別的職業？工作性質如何複雜？鄭文燦並未進一步說明，恐怕會引起各界更大的好奇與恐慌。

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