放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣28日下午3時半發生嚴重車禍事故，5名小學生放學後正準備一起走回家，怎知路上卻突然遭失控的卡車撞上，其中2人死亡，3人重傷失去意識。目前肇事司機已被帶往警局，詳細事故原因與經過仍待釐清。

根據《日本放送協會》報導，千葉縣八街市28日下午3時半發生卡車撞人事故。當時一共有5名6到10歲的國小學童行經此處，卻突然被這輛暴走的卡車迎面撞上，當場被撞飛到一旁的田裡，其中2人死亡，3人重傷昏迷。

據悉，事故現場位於附近朝陽小學1公里遠處，5人皆是就讀於朝陽小學的學生，事發當時應該是放學正準備走回家。

警消目前仍在調查傷者的身分與事故原因，而肇事駕駛也被帶往警局接受調查。八街市教育委員會與朝陽小學也已一同派員前往現場了解情況。

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