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台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲在泰國當地生產的AZ疫苗將會在本月交付600萬劑。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）28日宣布，正在泰國當地生產的AZ疫苗將會在本月交付600萬劑，因此會依照合約在7月初開始向東南亞國家出貨。據了解，馬來西亞、菲律賓和台灣先前都受到延誤交付影響，但目前尚未公布詳細發貨數量。

根據《路透社》報導，阿斯特捷利康表示，先前AZ疫苗在交貨上出現延誤，目前確定和泰國合作夥伴、泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）所有的「暹羅生物科技」（Siam Bioscience）將在今年生產1.8億劑疫苗，其中約三分之一供泰國國內使用，其餘則會交付至東南亞地區。

目前尚未公布各國具體訂單狀況和交付數量等細節，但《路透社》提到，先前生產延誤不僅影響到泰國本身，就連馬來西亞、菲律賓和台灣都受到影響。

先前《金融時報》曾報導，位於曼谷的暹羅生物科學公司，是阿斯特捷利康在東南亞唯一的新冠疫苗合作夥伴，簽訂每年生產多達2億劑的合約，如今卻爆發生產延遲，拖累東南亞疫苗推廣進度，但至今沒有說明原因與相關細節。

另一方面，除了暹羅生科產量不足，阿斯特捷利康另一合作夥伴印度血清研究所（Serum Institute of India）先前也出現供應問題，導致發展中國家無法順利取得COVAX機制承諾配發的疫苗。

►台灣拿不到疫苗！　《金融時報》曝「AZ合作代工廠」有問題
►台灣AZ疫苗遲到　彭博：泰國代工廠供應量未達標「出貨延誤」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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