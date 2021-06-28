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裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

▲▼海邊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 二名男子獲救後馬上被開單。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲受到Delta變種病毒侵襲，多地實施封鎖，未料雪梨日前發生一起離譜案件，二名男子違規外出，只為了脫光享受陽光，漫步海灘之際被一頭野鹿追趕，嚇得拔腿狂奔，獲救後馬上因違反防疫規定被罰款。

澳洲警方說明，一名30歲男子及一名49歲男子27日在雪梨南部一處偏遠海灘上曬日光浴，未料突然出現一頭野鹿，令他們倉皇逃命，跑到附近的皇家國家公園（Royal National Park）後迷路，當晚發出求救訊號。

緊急服務部門獲報後展開地面及空中搜索，在一條人行道上發現30歲男子全身赤裸，身上僅揹著一個背包，49歲男子則部分裸露。雖然他們毫髮無傷，但隨即因違反居家規定被罰款美金760元（約新台幣2.1萬元）。

新南威爾斯州警察局長富勒（Mick Fuller）無奈表示，「很難透過法律來管白痴。但毫無理由離開家中會將人們置於危險之中，還在國家公園裡迷路，占用衛生服務中的重要資源，我為他們感到尷尬。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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