　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛州張伯倫塔南棟大廈崩塌。（圖／達志影像／美聯社下同。

實習記者巫彥臻／台北報導

佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）發生12層的張伯倫塔南棟大廈（Champlain Towers South）崩塌事件，24日迄今仍有156人失蹤，救難人員正持續在廢墟中尋找可能的倖存者，同時也有失蹤者家屬在事發後連續接到16通下落不明的「詭異來電」，電話另一頭都沒有聲音，讓家屬非常擔心。

綜合外媒報導，失蹤者包含一對住在302室的夫妻，87歲阿尼．諾金斯（Arnie Notkins）是體育老師，81歲米莉安．諾金斯（Myriam Notkins）是銀行家和房仲，外孫傑克（Jake Samuelson）表示，至今已接到16通從祖父母家打來的電話，那支座機就在他們的床頭，每次接起另一頭都無聲，讓賽謬爾森全家人都相當震驚和焦慮。

▲▼佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）

賽謬爾森也表示，我們努力將這件事合理化，並尋找答案。每一通電話都讓他們感到揪心，不確定這些電話是家人打來求助，還是有其他特殊原因。

與諾金斯家3個女兒一起長大的絲穆克樂（Fortuna Smukler）也表示，當他得知這對夫婦住在302公寓時，感到相當難過，但仍希望奇蹟會出現。

ET快訊
快訊／屏東圍堵Delta再強化　2村商店再延長關閉1天
台灣「口交惡徒」登美國T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場
台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑將交付東南亞國家
月薪3萬！小資女「貸款全投股票」賠光　悲嘆：該怎麼還
他放20萬元煙火幫女友慶生！　下場慘了
快訊／突晃一下！17:08花蓮規模4.7有感地震　最大震度達
確診男6天跑7家摩鐵！他憂染疫不敢回家住　詭異足跡曝心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

婚禮驚現「白色棺材」親友全嚇傻　新郎曝背後寓意竟暗藏洋蔥！

倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

真正超前部署！加拿大疫苗「已買到2024年」　每年至少3000萬劑

印度多情祭司想娶三房！惹毛二房太太　遭「砍斷陰莖」失血慘死

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

婚禮驚現「白色棺材」親友全嚇傻　新郎曝背後寓意竟暗藏洋蔥！

倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

真正超前部署！加拿大疫苗「已買到2024年」　每年至少3000萬劑

印度多情祭司想娶三房！惹毛二房太太　遭「砍斷陰莖」失血慘死

航海王、鋼鐵人領軍台股上攻　分析師看好電子股「這族群」

BALENCIAGA聯名傳奇「變裝皇后」！　極簡風T恤、專屬歌單登場

影片絕無快轉！大小鴨河中高速急行　網：以為是蟒蛇

才和老公享受獨處！趙孟姿見女兒驚醒衝進房…突被萌翻：融化成水

陳怡君爆北市府115人確診！黃瀞瑩：74人康復　勿以統計數字玩文字遊戲

快訊／屏東圍堵Delta再強化　善餘和楓港商店再延長關閉1天

薩摩耶睡一半「狂啃桌腳」嘴巴嚼不停　爸笑：夢到好吃牛排了？

烏來突增2人確診　侯友宜：91歲嬤院內感染

他提「疫苗台積電模式」！籲國產疫苗「爭取代工」三管齊下

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

20具人屍「幽靈船」漂上岸　漁民嚇傻

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

Delta病毒強襲　印度總理莫迪促：快打疫苗

更多熱門

相關新聞

超前部署！加拿大到2024年疫苗都買好了

超前部署！加拿大到2024年疫苗都買好了

新冠病毒肆虐全球一年多，隨著疫苗問世，多國疫情逐漸受到控制，但在變種病毒威脅下仍不能掉以輕心。加拿大至今已投資近10億美元（約新台幣279億元）購買疫苗，包括向美國藥廠輝瑞（Pfizer）購買用於未來3年的劑量，實現超前部署。

超狂拒打疫苗懲罰　不打手機就斷訊

超狂拒打疫苗懲罰　不打手機就斷訊

南韓首參與美澳聯合軍演　將派出1驅逐艦

南韓首參與美澳聯合軍演　將派出1驅逐艦

紐約檢方擬「刑事起訴」川普集團

紐約檢方擬「刑事起訴」川普集團

加拿大卑詩省飆46°C　比杜拜還熱

加拿大卑詩省飆46°C　比杜拜還熱

關鍵字：

美國佛州Champlain Towers South北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面