印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

▲印度一名女子登出一則徵婚啟事,卻因條件過於嚴苛而引起討論。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

印度當地報紙最近出現了一則有趣的徵婚啟事,一名自稱「短髮、穿環的30歲女性」透過婚姻版,試圖尋找一名「年齡介於25至28歲」的男子當丈夫,還要求對方必須帥氣多金、不准放屁打嗝,引起了不小的討論。

據NDTV與BBC報導,印度一家紙媒的婚姻版最近登出了一則徵婚啟事,一名自稱在社會部門從事「對抗資本主義」工作、短髮、穿環的30歲女性正在找丈夫,不過她對未來的另一半卻有著相當高的標準,要求對方的年齡必須介於25至28歲、英俊健壯、懂廚藝、必須是獨子、不能打嗝放屁、擁有自己的企業和房子,或至少要有20英畝(約8萬平方公尺)的農舍。

