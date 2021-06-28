印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

▲印度一名女子登出一則徵婚啟事，卻因條件過於嚴苛而引起討論。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度當地報紙最近出現了一則有趣的徵婚啟事，一名自稱「短髮、穿環的30歲女性」透過婚姻版，試圖尋找一名「年齡介於25至28歲」的男子當丈夫，還要求對方必須帥氣多金、不准放屁打嗝，引起了不小的討論。

據NDTV與BBC報導，印度一家紙媒的婚姻版最近登出了一則徵婚啟事，一名自稱在社會部門從事「對抗資本主義」工作、短髮、穿環的30歲女性正在找丈夫，不過她對未來的另一半卻有著相當高的標準，要求對方的年齡必須介於25至28歲、英俊健壯、懂廚藝、必須是獨子、不能打嗝放屁、擁有自己的企業和房子，或至少要有20英畝（約8萬平方公尺）的農舍。

Did someone put out a matrimonial ad for me pic.twitter.com/DKsbk0iijT — Toolkit for Hot Takes (@awryaditi) June 15, 2021

印度喜劇演員米塔爾（Aditi Mittal）隨後在推特上分享看這則徵婚啟事，引來不少人的討論。大家都認為，這個女孩實在是太有趣了，但也有人懷疑這則徵婚啟事的真實性，因為廣告中留下的信箱帳號「遏制你的父權主義」（curbyourpatriarchy），感覺有暗諷印度父權文化的嫌疑。

BBC調查後發現，這則徵婚啟事其實是一個30歲女子薩克希（Sakshi，化名）的哥哥，為了替妹妹慶生而刊登的惡作劇廣告，他們沒想到，兄妹間的小玩笑居然在網路上引起了不小的轟動，但他們也因此得以正視印度父權文化對女性的不公。

薩克希表示，她確實因此收到了不少攻擊郵件，認為她「拜金」又「虛偽」，甚至辱罵她「從事反資本主義工作卻想要找一個有錢又年輕的丈夫」，簡直就是「有毒的行為」。薩克希反駁，男人總是要求自己的新娘必須高挑漂亮，但當他們成為了被挑選的一方時，他們卻被激怒，「看來這則廣告傷害了不少人的自尊心」。

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