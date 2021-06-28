　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運代表團已有95%的人員完成首劑疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式登場，距離開幕僅剩不到1個月，各方也正如火如荼地進行準備。日本奧委會長山下泰裕28日表示，約95%的日本代表選手已經開始接種新冠疫苗。另外，包含教練在內，預計一共有1600名相關人員施打疫苗。

根據《路透社》報導，日本奧委會長山下泰裕28日向記者透露，東京奧運的日本代表團與其相關人員已從6月1日起陸續接種疫苗，包含教練、隨團工作人員在內，共有1600人。他提到，「日本選手與候補選手已經有95%完成第一劑疫苗接種，95%可以說是相當高的數字。」

此外，國際奧委會長巴赫也透露，即將入駐選手村的海外選手團及相關工作人員，也有84%完成首劑疫苗接種，希望能盡力防堵在奧運期間發生感染。山下泰裕則提到，就算完成2劑的疫苗接種，也無法保證所有海外選手入境時皆是陰性，因此機場入境防疫措施以及後續的檢查更為重要。

事實上，26日才傳出，有烏干達東奧代表團的團員入境日本時，被驗出確診，但同團的密切接觸者並未馬上接受隔離，反而還繼續往大阪市區移動。因此日本當局決定在東京成田與羽田機場設置聯絡處，以利於後續匡列密切接觸者。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

防疫必買DC風扇！光觸媒藍光、奈米銀粒子幫助清淨空氣

ET快訊
快訊／屏東圍堵Delta再強化　2村商店再延長關閉1天
台灣「口交惡徒」登美國T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場
台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑將交付東南亞國家
月薪3萬！小資女「貸款全投股票」賠光　悲嘆：該怎麼還
他放20萬元煙火幫女友慶生！　下場慘了
快訊／突晃一下！17:08花蓮規模4.7有感地震　最大震度達
確診男6天跑7家摩鐵！他憂染疫不敢回家住　詭異足跡曝心酸

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

婚禮驚現「白色棺材」親友全嚇傻　新郎曝背後寓意竟暗藏洋蔥！

倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

真正超前部署！加拿大疫苗「已買到2024年」　每年至少3000萬劑

印度多情祭司想娶三房！惹毛二房太太　遭「砍斷陰莖」失血慘死

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

婚禮驚現「白色棺材」親友全嚇傻　新郎曝背後寓意竟暗藏洋蔥！

倒數24天！　日本東奧代表團95%選手完成首劑疫苗接種

真正超前部署！加拿大疫苗「已買到2024年」　每年至少3000萬劑

印度多情祭司想娶三房！惹毛二房太太　遭「砍斷陰莖」失血慘死

航海王、鋼鐵人領軍台股上攻　分析師看好電子股「這族群」

BALENCIAGA聯名傳奇「變裝皇后」！　極簡風T恤、專屬歌單登場

影片絕無快轉！大小鴨河中高速急行　網：以為是蟒蛇

才和老公享受獨處！趙孟姿見女兒驚醒衝進房…突被萌翻：融化成水

陳怡君爆北市府115人確診！黃瀞瑩：74人康復　勿以統計數字玩文字遊戲

快訊／屏東圍堵Delta再強化　善餘和楓港商店再延長關閉1天

薩摩耶睡一半「狂啃桌腳」嘴巴嚼不停　爸笑：夢到好吃牛排了？

烏來突增2人確診　侯友宜：91歲嬤院內感染

他提「疫苗台積電模式」！籲國產疫苗「爭取代工」三管齊下

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

20具人屍「幽靈船」漂上岸　漁民嚇傻

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

Delta病毒強襲　印度總理莫迪促：快打疫苗

更多熱門

相關新聞

丁守中2月就被造冊　黃珊珊要中央解釋

丁守中2月就被造冊　黃珊珊要中央解釋

前國民黨立委丁守中日前坦承，自己在台北市振興醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，台北市副市長黃珊珊24日表示，已經請稽查科在振興醫院做稽查，若違規會依法處理。黃珊珊28日再表示，丁守中等人在2月份就造冊，理由為醫院董事，屬於醫院非醫事人員，但都有上傳到全國性預防接種資訊管理系統（NIIS），會請示中央為什麼接受這樣的健保卡註記。

快訊／宜蘭傳藝老爺8月結束營運

快訊／宜蘭傳藝老爺8月結束營運

美國「彈簧」跳高、跳遠二刀流再創今年世界第二

美國「彈簧」跳高、跳遠二刀流再創今年世界第二

推測民進黨不敢硬幹！柯文哲：若沒人關心國產疫苗「也許呼嚨通過EUA」

推測民進黨不敢硬幹！柯文哲：若沒人關心國產疫苗「也許呼嚨通過EUA」

萬華以「人與人的連結」戰勝病毒

萬華以「人與人的連結」戰勝病毒

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19東奧東京奧運

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面