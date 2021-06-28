染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

▲失去嗅覺的確診者可能需要一年的時間才能自然恢復。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

喪失嗅覺是新冠肺炎的典型症狀，而最新研究指出，出現此症狀的確診患者，有可能要等到1年後才會自然恢復。

根據《美國醫學會》（JAMA）期刊最新研究指出，失去嗅覺的確診者可能需要一年的時間才能自然恢復。醫學研究人員分析了97名確診新冠肺炎後，連續7天出現急性嗅覺功能喪失的病患，並請他們回報在染疫到康復期間的嗅覺變化。

其中51人接受了「主觀+客觀」的測試，他們每4個月就會根據自身狀況進行評估。結果顯示這51人在進行主觀測試時，有23人（45％）的人自認已完全恢復嗅覺，27人（53％）認為只恢復部分嗅覺，剩下1人（2％）認為嗅覺完全沒恢復。

接著進行客觀測試後，有43人（84％）的嗅覺已恢復客觀正常，其中包含19個自認為只有部分恢復的人。第8個月時，51名患者中有49人（96％）表示已完全康復，僅有2名患者（約4％）的嗅覺功能持續下降，並伴隨低血氧症狀。

另外46名進行只接受「主觀」測試的患者，有13人（28％）在第4個月後就認為恢復良好（7人完全恢復、6人部分恢復），其餘33人（72％）也在第12個月時表示，已經恢復良好（32人完全恢復、14人部分恢復）。

儘管主觀和客觀的測試有所落差，但仍證明因新冠肺炎而出現急性嗅覺功能喪失的病患，最慢也能在1年後幾乎完全康復。研究人員提到，隨著臨床醫師接觸更多出現綜合症狀的病患，未來應針對長期數據來進行預測和諮詢。

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