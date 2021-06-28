真正超前部署！加拿大疫苗「已買到2024年」　每年至少3000萬劑

▲ 安大略省布蘭普頓大規模疫苗接種設施。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，隨著疫苗問世，多國疫情逐漸受到控制，但在變種病毒威脅下仍不能掉以輕心。加拿大至今已投資近10億美元（約新台幣279億元）購買疫苗，包括向美國藥廠輝瑞（Pfizer）購買用於未來3年的劑量，實現超前部署。

根據加拿大政府官網，加拿大公務及採購部（PSPC）與公共衛生局（PHAC）、衛生部（HC）、工業部（ISED）共同合作，確認並採購有潛力的新冠候選疫苗，現已投資的10億美元包括支持疫苗開發、實驗及生產所需的預付款，後續款項則視疫苗能否通過臨床實驗並獲監管部門批准而定。上述投資確保加拿大盡早獲得已經認可的新冠疫苗，而疫苗用於加拿大公民之前皆經過衛生部批准。

▲ 加拿大疫苗採購計畫。（圖／加拿大政府官網）

為確保未來有足夠疫苗，加拿大已與輝瑞公司簽署合約，確保在2022年取得3500萬劑疫苗，最多可加購3000萬劑；2023年則有3000萬劑，加購上限為3000萬劑，並可選擇是否延長協議至2024年。若選擇延長，加拿大在2024年同樣可取得3000萬劑，最多加購3000萬劑。

除了提供追加劑量，這份合約也提供加拿大未來採購輝瑞新版疫苗的彈性，例如抗變種病毒疫苗或專為年輕族群開發的疫苗。

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