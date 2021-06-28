接種後得Delta死亡率升逾40%　專家曝疫苗真實效力：還是有人會死

▲英國最近接種疫苗後仍感染新冠死亡的人數有上升趨勢。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

《每日郵報》13日報導，Delta變種病毒已成為英國境內新冠病例的主流病毒株，並在境內造成42人死亡，其中有29%的死者已完整接種2劑疫苗。然而，英國公共衛生部（PHE）25日的數據顯示，接種疫苗後仍感染Delta變種病毒死亡的人數已上升至50人，佔了死亡總數117人中的43%。

數據公佈後，不少人都開始對疫苗效力產生質疑，認為疫苗在傳染力與致命性極強的Delta變種病毒面前幾乎毫無作用。然而，劍橋大學風險與證據交流中心主任斯皮格浩特（David Spiegelhalter）與英國皇家統計學會的馬斯特斯（Anthony Masters）卻持相反意見。

他們27日在《衛報》指出，儘管英國有許多人在接種疫苗後仍難逃Delta變種病毒魔掌，但這並不意味著疫苗已失效，我們現有的疫苗是一種「有效，但並不完美」的疫苗，因此即使所有人都接種疫苗，還是會有人因感染新冠而死，只不過死亡率會有所降低。

▲PHE估計，疫苗對重症入院的保護力達94%，對死亡的保護力至少也有95%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

PHE估計，在完整接種2劑疫苗後，疫苗對人們因感染Delta變種病毒而重症入院的保護力高達94%，對死亡的保護力至少也有95%，這意味著接種疫苗後，人們的死亡風險將下降至5%以下，然而文章卻指出，染疫而死的風險很大程度上取決於患者的年紀。

斯皮格浩特和馬斯特斯認為，患者的年齡每下降6至7歲，他們死亡的風險就會減少50%之多。換言之，一個80歲的病人在完成接種後，罹患新冠死亡的風險將下降到和50歲左右未接種疫苗的人一樣，甚至來得更低。簡單來說，疫苗無法完全避免人們在罹患新冠後死亡，但至少風險降低了不少。

PHE也指出，在所有染疫而死的患者中，有38人的年齡都在50歲以上，而且他們也並未接種疫苗。這38人佔了死亡總數117人中的約1/3，證明接種疫苗對於人們避免感染新冠，甚至死亡，是非常重要的。

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