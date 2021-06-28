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歹徒揮槍恐嚇…他仍「淡定狂啃雞翅」直接交出手機！　網全看傻眼

記者張方瑀／綜合報導

若是遇到搶匪相信大部分的人都會非常慌張、害怕，只想盡快逃離現場。不過國外有一名網友在餐廳遇到歹徒持槍闖入時，竟然超淡定地繼續啃雞翅，還直接將手機地給搶匪，這爆笑全程也全被監視器拍了下來。

根據《Lad Bible》報導，國外一名男子跟著友人到餐廳吃飯時，竟意外遇上歹徒持槍搶劫。從曝光的畫面可以看到，一名戴著安全帽的搶匪手裡拿著一把槍，快速走進用餐區，直接將目標對準畫面右下角的一桌客人。

▲▼歹徒持槍恐嚇　他仍「淡定吃雞翅」。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子面對搶匪仍淡定啃雞翅。（圖／翻攝自YouTube）

當時後方幾名客人看到後立刻嚇得逃跑，附近的幾桌客人也感覺非常緊張，但也不敢貿然離開。沒想到當搶匪用槍指著整桌客人時，畫面中穿著FILA上衣的男子依舊淡定地啃著手中的雞翅，最後還右手一邊吃雞翅，左手一邊將手機從口袋掏出來，直接拿給身後的搶匪。

許多網友看到後相當吃驚，紛紛留言表示，「請問這是雞翅的業配嗎？」、「好想知道雞翅到底多好吃」、「如果我是搶匪，看到這麼淡定的人我反而會緊張」、「可以拿走我的手機但不准碰我的雞翅」。也有網友認為，這應該是串通好的，「手機可能是假的」、「不可能這麼冷靜啦！」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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