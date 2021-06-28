國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁！　買一台免申報就可放行

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情造成的隱形缺氧人人自危，也讓血氧機一機難求，日前傳出民眾從國外購買後遭海關查扣，直批政府擾民，指揮中心承諾鬆綁規定。食藥署今（28）日表示，為防疫便民，即起至12月31日止，民眾輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用，無須申請就可放行，但每人以一台為限。

食藥署表示，市售血氧機並非均屬醫療器材，許多運動用血氧機非屬醫療器材管理，民眾從國外購買「運動用血氧機」，海關可依權責逕予放行，不用向食藥署申請。若血氧機產品說明書或產品功能用途標示，符合醫療器材管理法第3條醫療器材定義，為醫療用途之血氧機，才須以醫療器材管理。

民眾如有特殊需要，欲輸入或攜帶超過每人一台「醫療用血氧機」，可依相關規定繳納審查費並填具申請書，檢附申請人身分證明文件、醫療器材使用說明書、載有不販售、轉讓或轉供他用切結書，以及國內、外就診醫療機構出具載有醫療器材名稱之診斷證明或處方提出申請。

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倘因疫情期間不便出入醫院或為居家隔離之情形，民眾得以敘明「僅供個人防疫使用」之切結書，取代醫師診斷證明。

食藥署提醒，民眾自行購買國外個人自用醫療器材，因產品安全及有效性未經審查，且考量醫療用血氧機，後續有維修校正需求，建議民眾向國內實體通路醫療器材販賣業者(如藥粧店、醫療器材行)或藥局，購買已領有醫療器材許可證或專案核准的產品，以保障使用安全。



食藥署強調，若醫療器材(如：說明書載明須於醫院使用之血氧機)須由醫師或專業人員操作，則不符合民眾得申請輸入專供個人自用醫療器材規定。