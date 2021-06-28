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不接種就入獄！手機斷訊、領嘸駕照　各國祭超狂「拒打疫苗」懲罰

▲▼新冠肺炎,COVID-19,疫苗,菲律賓馬尼拉。（圖／路透）

▲菲律賓民眾接種俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球各國正努力提高疫苗接種率，除了許多政府祭出獎勵措施鼓勵民眾施打外，也有不少鐵腕國家採用嚴懲手段，像是菲律賓總統杜特蒂揚言，拒絕接種的人將被直接關入監獄；巴基斯坦選擇直接切斷手機訊號、停發薪水或領不到駕照；拒打疫苗的人在印尼則是無法領到社會援助金，甚至面臨高額罰款。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政向來以鐵腕出名，他日前更直接表示，拒絕接種疫苗的人將被關入監獄，「各位可以選擇，是要注射疫苗還是由我把你們送進大牢。」目前菲律賓1.1億人口中，只有210萬人施打完兩劑疫苗，杜特蒂才憤怒表示，「我們國家陷入了危機，我只是對民眾不聽政府的話感到惱火。」

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂揚言將不打疫苗的人關入大牢。（圖／路透）

巴基斯坦也在推廣疫苗上遇到瓶頸，當地民眾恐懼疫苗副作用而不願施打，因此東南部的信德省（Sindh）宣布，不打疫苗的公務人員將從下個月開始停發薪水；最大城市喀拉蚩（Karachi）則宣布，沒接種疫苗的人無法拿到駕照。

至於西北部最大城市柏夏瓦（Peshawar）則是規定，政府將把未接種疫苗的民眾，排除在登記購物、獲得槍枝許可證、領取養老金等公共服務之外。擁有超過1億人口的旁遮普省（Punjab）則是讓沒有打疫苗的人手機直接斷訊，消息宣布後，接種站就立刻湧入大量人潮。

▲▼新冠肺炎,COVID-19,疫苗,巴基斯坦。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦地方政府祭出各種拒打疫苗懲罰。（圖／達志影像／美聯社）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）年初時宣布，為確保疫苗接種順利，抗拒施打者將會受到不同的行政處罰，包括無法領取社會救助金、無法獲得政府的相關服務等，也可能被課以罰款。雅加達省政府就宣布，拒絕施打疫苗將被罰500萬印尼盾（約新台幣1萬元）。

美國休士頓美以美醫院（Houston Methodist Hospital ）則要求員工，必須在6月7日前接種疫苗，否則將被停職兩個星期，就有153人因此遭到解雇或辭職。院方強硬表示，「153名員工不是在停職的2週內辭職，就是今天遭到解雇，若在停職期間接種，隔天即可重返工作崗位。」

原本其中117名員工對醫院提出告訴，認為不該讓員工變成白老鼠，但法官休斯（Lynn Hughes）駁回訴訟，並指出，德州法律僅保障員工有拒絕犯罪的權利，「接種COVID-19疫苗並非違法行為，不會受到刑事處份。」

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