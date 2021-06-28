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印度多情祭司想娶三房！惹毛二房太太　遭「砍斷陰莖」失血慘死

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲男子就娶三房的問題與妻子發生爭執，深夜慘遭「斷莖」殺害。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

記者王佩翊／編譯

印度一名娶了2名妻子的祭司因為打算再娶第三房太太，惹怒第二任妻子。兩人發生爭吵後，妻子一怒之下，趁著男子睡著後，用菜刀將他的陰莖砍下。據悉，當時大房妻子並不在家，因此無人發現，該名祭司就這樣失血過多死亡。

根據《印度時報》報導，印度一名57歲的祭司阿莫德（Maulvi Vakil Ahmad）向他的家人表態想要娶第三任妻子，但是卻引發第二任妻子哈札不滿。哈札雖然數度要求阿莫德重新考慮這個想法，但卻被無視。哈札最後忍無可忍，
24日晚間趁著阿莫德睡著後，偷偷拿菜刀將他的陰莖砍下。

根據《今日印度》報導，阿莫德的陰莖被砍下後，不停出血，但卻沒有人將他送醫，而他的第一任妻子當時也正好不在家。阿莫德不久後便因為失血過多在家中身亡，當時哈札與另一名家人在家中替他進行了某種「臨終儀式」，此舉也驚動了鄰居，對方這才發現異狀，連忙報警。

哈札25日被警方逮捕，被逮後她也隨即坦承犯行。哈札直接告訴警方，因為丈夫想要娶第三任太太，她想要阻止對方，才會動手。只是沒想到兩人的紛爭從吵架演變成殺人命案。警方表示，目前哈札已經被以謀殺嫌疑立案。

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