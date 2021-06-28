台灣本島放「陽性乘客」飛到金門！陳玉珍怒了：中央防疫作半套

▲陳玉珍怒斥，中央防疫做半套。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣長楊鎮浯27日晚間指控，台灣本土放任快篩陽性的旅客登機。對此，民航局回應，當事人因第一次呈現陽性不明顯，進行第二次快篩後呈現陰性，才會予以放行。對此，金門立委陳玉珍也痛批，為何中央屢屢防疫作半套？

陳玉珍28日一早到疾管署抗議並表示，昨天消息一傳出，金門地方譁然，雖然她昨晚8點到10點便和疾管署莊人祥副署長密集溝通，疾管署最終同意她的要求，以後快篩只要有一點點的不確定，也要採用PCR檢測，在松山機場完全確定是陰性才可以登機，但她仍堅持今早到疾管署再度與中央確認之後的作業程序，以確保金門鄉親的健康安全。

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陳玉珍痛批，從禁止地方設機場快篩站，到全面入境採檢，中央對於離島的防疫作為，總是讓金門鄉親感到憤怒與不解，為何中央屢屢防疫作半套，無法將病毒阻絕於境外，置離島鄉親健康於不顧？如今連中央自設的快篩站，都出現防疫漏洞，顯然指揮中心在離島防疫的工作上有嚴重疏失，應立即檢討強化。

陳玉珍說，莊人祥向她表示，該名旅客是自願接受快篩採檢的，但陳玉珍仍質疑說，如果按照指揮中心的說法，松山航站的醫事人員經二次採檢後發陰性報告，不就是確認該名旅客的健康安全無虞，那為何松山航站還要通報金門航空站，掌握該名旅客的狀況？如此是否顯示連在松山航站進行快篩採檢的醫事人員，都對採檢的結果存疑，而要求地方要持續掌握該名旅客的情況？這樣的話又如何保障離島居民的健康安全？