船上藏20具人屍！「幽靈船」漂到加勒比海島嶼　漁民嚇傻

▲ 許多海地人試圖偷渡到土克凱可群島。（示意圖／RTCIPF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加勒比海英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）27日表示，在大特克島（Grand Turk）約1.6公里外發現一艘船，其中竟有多達20具屍體，包括2名兒童。調查人員已排除謀殺可能，正試圖了解事發原因及死者身分。

《美聯社》報導，當地漁民24日驚見這艘小船，隨即通知皇家警察部隊（RTCIPF），由海洋分隊將船隻拖上岸。根據警方通訊官貝恩（Takara Bain），調查人員不認為這是謀殺案件，正尋找其他可能性，但未提供更多細節。

警察局長博丁（Trevor Botting）則說明，這艘船似乎來自加勒比海以外地區，認為其目的地並非土克凱可群島，「我的調查人員正確認死者身分及死因，這需要一點時間才能完成。無論如何，這是一場悲劇，許多人失去生命。我們的心與祈禱和那些失去親人的家庭同在，將盡一切努力確認他們的身分，並聯絡他們的家人。」

報導指出，土克凱可群島吸引許多希望脫離貧困的海地人，也被當成人口販賣轉運站。出生於斯里蘭卡的加拿大公民切利亞（Srikajamukam Chelliah）2019年8月因駕駛一艘載有158人的船被捕，其中包括28名斯里蘭卡人，原計畫偷渡美國。他2020年6月在土克凱可群島法院承認人口販賣指控，被判14個月監禁，接著被引渡至美國佛羅里達，今年2月24日因陰謀將人偷渡美國的罪名被判入獄32個月。

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