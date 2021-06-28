以為打1劑疫苗就夠！麵攤老闆才喊「不用戴口罩」　3天內確診亡

▲ 馬來西亞吉隆坡疫苗接種中心。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞2月底推動新冠疫苗接種，未料5月底疫情來到新一波高峰，近來單日確診數連日突破5000例，原定28日結束的封鎖措施無限期延長。雪蘭莪州一名麵攤老闆接種第一劑疫苗後以為已有抗體，便經常不戴口罩，日前不幸染疫身亡。

《星洲網》27日報導，雪蘭莪州安邦新村大聖堂周圍攤販近來爆發疫情，自對面的椰子水攤商確診以來，累計已有5人染疫。衛生當局24日進行第一輪清消時，在大聖堂內擺攤的麵攤老闆還未確診，且未佩戴口罩。志願警衛局（RELA）人員見狀上前勸告，但麵攤老闆宣稱，已經接種一劑疫苗，不須戴口罩，未料短短3天內染疫去世。

蓮花苑區州議員黎濰裮表示，尚不清楚死者為何染疫，可能誤以為接種一劑疫苗後就有抗體，認為自己很安全，「但這是錯誤的想法。」據他取得的資訊，附近已出現5起確診個案，但不清楚源頭是否相同，要求衛生部公布該名麵攤老闆為何感染及病毒基因定序。

黎濰裮警告，若民眾隨意出門，又不戴口罩聊天，「我們做多少消毒工作都沒用，人民的自律非常重要」，更提醒民眾，千萬別以為接種一劑或二劑疫苗後很安全，便不遵守防疫措施或不戴口罩。

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