Delta太兇！澳洲封鎖防疫影響1800萬人「未確保安全前不開放國門」

▲受感染力極高的Delta變種病毒影響，澳洲多地重新頒布封鎖限制，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲過去曾因及時實施封鎖和嚴格的社交距離規定，成功抑制住之前的疫情爆發，然而境內最近出現具有高度傳染力的印度變種病毒（Delta），導致感染人數激增，讓衛生當局擔憂過去的努力將功虧一簣，因此決定對多個地區重施封鎖措施，以免疫情擴散。

綜合路透社與澳洲ABC報導，繼雪梨在上週末進入為期2週的封鎖後，北領地（Northern Territory）的「大達爾文地區」也被封鎖。昆士蘭州隨後也在28日宣布，該州「已在封鎖邊緣」，州內包括首府布里斯班在內的幾個地區，強制民眾必須戴口罩，並限制舉行家庭聚會。伯斯、墨爾本和坎貝拉也將實施相關防疫措施。

截至目前為止，澳洲的總確診病例數已達3萬499宗，死亡人數910人。統計顯示，目前澳洲境內約有1800萬人正處於封鎖或與新冠肺炎相關的限制當中，而這個數字幾乎等同於澳洲總人口的70%，顯示澳洲幾乎所有地區都正努力對抗來勢洶洶的Delta病毒。

聯邦財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）28日接受澳洲ABC的採訪時表示，被傳染力更強的Delta病毒入侵的澳洲，已進入這場大流行的新階段，而現在也正是澳洲對抗新冠疫情的「關鍵時刻」。他也透露，自2020年3月就關閉了邊境的澳洲，只會在安全的情況下，根據醫療建議開放國門。

據澳洲SBS報導，總理辦公室證實，由總理莫里森（Scott Morrison）領導的國家安全委員會，在疫情爆發後緊急召開會議，聽取該國首席醫療官的簡報，並考慮採取進一步措施來應對嚴峻的新冠疫情。

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