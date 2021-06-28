中印緊張再起！印度加派「5萬人部隊」進駐　邊境軍力增4成

▲ 印度去年派兵前往邊境拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中印邊境去年6月爆發有史以來最嚴重衝突，導致4名中國士兵及20名印度士兵死亡。外媒披露，印度近來增派至少5萬人的部隊進駐北部邊境，對中國採取進攻性軍事姿態，態度上出現巨大轉變。

《彭博》28日援引四名知情人士說法報導，印度過去幾月來在中印邊境3個地區部署軍隊及戰鬥機，目前約有20萬支部隊集中邊境地帶，較去年增加40%以上。印軍及總理辦公室發言人目前未對此發表評論。

一名知情人士說明，印度先前部署軍隊是為阻止中國行動，此次重新調度則使指揮官在攻擊時能有更多選項，必要時可佔領中國領土，即所謂「進攻式防守」（offensive defense）戰略。

目前尚不清楚中國派出多少部隊駐守邊境，但印度當局發現，解放軍最近將駐守西藏的軍隊派往新疆，而當地軍隊便是負責巡邏喜馬拉雅山沿線，即先前中印發生流血衝突的地區。

二名知情人士透露，中國正在西藏邊境新建跑道、戰鬥機用防彈掩體及軍用機場，過去幾個月更擴大部署遠程火砲、坦克、火箭兵團及雙引擎戰鬥機。中國外交部則表示，不對未經證實的消息發表評論。

近幾輪中印軍事外交談判進展甚微，印度加派軍隊的消息引發外界憂慮，一旦誤判情勢就會點燃致命衝突。曾任印度北方軍司令的霍達（D. S. Hooda）表示，「若邊境管理協議失效，兩邊都有這麼多士兵駐守是有風險的。雙方都可能在巡邏有爭議的邊境時表現出攻擊性，一次小小的局部事件可能完全失控，後果不堪設想。」

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