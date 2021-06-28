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東京都知事過勞病倒！延長住院...小池百合子休完1週將繼續停工

▲▼ 東京都知事小池百合子,Yuriko Koike。（圖／達志影像／美聯社）

▲小池百合子將繼續住院休養，目前出院時間還未確定。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子先前因處理疫情與東京奧運等事宜，蠟燭兩頭燒，22日晚間傳出因過勞病倒，住進醫院，更宣布將暫時停止處理公務1週，休息期間由副知事多羅尾光睦代理職務。東京都27日證實，小池因病情尚未好轉，28日後也將繼續住院治療，目前還無法確定回歸時間，相關職務仍交由副知事代為處理。

根據《共同社》報導，小池百合子22日因過勞住院，當天她甚至在出席會議時，一度「燒聲」，說不出話來，會後更被媒體捕捉到呼吸不順、神情疲憊的樣子。當晚東京都就宣布，小池將會根據醫囑暫時停工1週，並住院療養。然而東京都27日晚間則表示，小池百合子28日後仍會持續住院數日直到週末，未來還要再判斷後續情況，出院時間未定。

▲▼東奧,東京奧運,日本,東京。（圖／路透）

▲東奧開幕前的最後衝刺時間，暫時要在沒有首長指揮的情況下進行準備。（圖／路透）

東京都補充道，這次住院並非是為了治療或檢查特定疾病，單純是因為過勞，因此被醫師判斷需要多做休養。未來數日，小池百合子的工作仍會交由副知事多羅尾光睦代理。

據悉，小池百合子近期忙於防疫與東奧等重要公務，自病倒的前一週起身體狀況便亮起紅燈。據了解，當時小池百合子忙得焦頭爛額，甚至連週日都到都廳加班，身旁幕僚更直言，「她是肉體上的疲勞加上精神上的疲勞。」

另一方面，根據《朝日新聞》26、27日舉行的民意調查，小池百合子的支持率為57%，比前一次2020年3月的民調還要高出7個百分比；而小池的不支持率則是來到27%。

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