拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境　報復「伊朗支持民兵組織」

▲美國總統拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境，報復伊朗支持的民兵組織。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國軍方27日證實，總統拜登下令空襲伊拉克與敘利亞邊境、由伊朗支持的民兵組織，回應對方針對駐伊拉克美方人員與設施的無人機攻擊。五角大廈在聲明中表示，「拜登總統明確地展現，他將採取行動保護美國人員」。

美軍透露，空襲目標是真主黨旅（Kata'ib Hezbollah）和塞義德烈士旅（Kata'ib Sayyid al-Shuhada）所使用、位於敘利亞與伊拉克的作戰與武器儲藏設施，其中一處用於發射和收回無人機。官員沒有透露傷亡情況，僅說一切正在評估中。

官員們向《路透社》表示，軍方本次派遣F-15、F-16戰機空襲，飛行員都安全返航，「我們評估，每次空襲都擊中了預定目標」。

美軍至今依然駐紮伊拉克，協助巴格達對抗伊斯蘭國（IS）殘餘勢力。華府官員認為，伊朗是美方駐伊拉克人員與設施，遭遇一連串無人機與火箭砲攻擊的幕後黑手。2名官員匿名向《路透社》表示，伊朗支持的民兵組織4月以來發動至少5次攻擊。

此為拜登1月上任以來，第二度下令對親伊朗民兵組織實施報復性空襲，他前一次下令為2月，空襲原因是為了回應針對伊拉克地區的火箭砲攻擊。

拜登政府同時也正在尋求重啟2015年伊朗核武協議，外界認為，他與德黑蘭進行外交接觸的同時，也在努力區分何謂保護美國人員的防衛性空襲。但批評人士認為，伊朗不值得信任，德黑蘭發動的無人機攻擊也進一步證明，其代理人永遠無法接受美軍在伊拉克或敘利亞的軍事存在。

拜登與白宮27日都拒絕對空襲發表評論。

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