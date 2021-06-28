　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境　報復「伊朗支持民兵組織」

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境，報復伊朗支持的民兵組織。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國軍方27日證實，總統拜登下令空襲伊拉克與敘利亞邊境、由伊朗支持的民兵組織，回應對方針對駐伊拉克美方人員與設施的無人機攻擊。五角大廈在聲明中表示，「拜登總統明確地展現，他將採取行動保護美國人員」。

美軍透露，空襲目標是真主黨旅（Kata'ib Hezbollah）和塞義德烈士旅（Kata'ib Sayyid al-Shuhada）所使用、位於敘利亞與伊拉克的作戰與武器儲藏設施，其中一處用於發射和收回無人機。官員沒有透露傷亡情況，僅說一切正在評估中。

官員們向《路透社》表示，軍方本次派遣F-15、F-16戰機空襲，飛行員都安全返航，「我們評估，每次空襲都擊中了預定目標」。

美軍至今依然駐紮伊拉克，協助巴格達對抗伊斯蘭國（IS）殘餘勢力。華府官員認為，伊朗是美方駐伊拉克人員與設施，遭遇一連串無人機與火箭砲攻擊的幕後黑手。2名官員匿名向《路透社》表示，伊朗支持的民兵組織4月以來發動至少5次攻擊。

此為拜登1月上任以來，第二度下令對親伊朗民兵組織實施報復性空襲，他前一次下令為2月，空襲原因是為了回應針對伊拉克地區的火箭砲攻擊。

拜登政府同時也正在尋求重啟2015年伊朗核武協議，外界認為，他與德黑蘭進行外交接觸的同時，也在努力區分何謂保護美國人員的防衛性空襲。但批評人士認為，伊朗不值得信任，德黑蘭發動的無人機攻擊也進一步證明，其代理人永遠無法接受美軍在伊拉克或敘利亞的軍事存在。

拜登與白宮27日都拒絕對空襲發表評論。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
《愛玩客》男星出櫃「宣布結婚」！首公開老公親吻照閃炸
蛇精男無P圖「正常人模樣曝光」！　網瘋讚：好帥
delta嬤「戴口罩倒垃圾」就傳給鄰居！　李秉穎曝真相
爆胎釀禍！國道1號3車連環撞　2男女送醫不治
北市環南市場攤商打AZ　「大群人擠一團」畫面曝！
Delta進入社區7/12仍可解封？　台大醫樂觀：有希望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中印緊張再起！印度加派「5萬人部隊」進駐　邊境軍力增4成

拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境　報復「伊朗支持民兵組織」

《華爾街》台灣國旗並列美國　駐紐約辦事處：台美關係最佳時刻

邁阿密濱海大樓崩塌增至9死　管委會律師：事發前大樓在更換鋼筋

各國元首確診再加一！　盧森堡總理染疫自主隔離10天

Delta傳播力極強　WHO：接種完疫苗還是要繼續戴口罩

印度拚12月前「每天1000萬人接種」應變Delta病毒　莫迪促快打疫苗

南韓7月開放6至8人聚會「已接種者不受限」　夜店餐廳加長營業

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

中印緊張再起！印度加派「5萬人部隊」進駐　邊境軍力增4成

拜登下令空襲伊拉克、敘利亞邊境　報復「伊朗支持民兵組織」

《華爾街》台灣國旗並列美國　駐紐約辦事處：台美關係最佳時刻

邁阿密濱海大樓崩塌增至9死　管委會律師：事發前大樓在更換鋼筋

各國元首確診再加一！　盧森堡總理染疫自主隔離10天

Delta傳播力極強　WHO：接種完疫苗還是要繼續戴口罩

印度拚12月前「每天1000萬人接種」應變Delta病毒　莫迪促快打疫苗

南韓7月開放6至8人聚會「已接種者不受限」　夜店餐廳加長營業

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

耶！破關了！　台南曾文等4水庫總蓄水量破4億萬噸大關

王世堅批柯文哲不公布確診足跡　「活在自己世界的中二病！」

唐從聖讓狗私下繁殖被罵翻！親曝「背後原因」：機會教育

中印緊張再起！印度加派「5萬人部隊」進駐　邊境軍力增4成

LIVE／粉色小老鼠長胖了！大貓熊圓寶滿1歲　動物園線上抓周慶生

徐玄「應援車穿搭」意外洩超豐滿身材　粉絲直盯：羨慕了

賓士「小改款GLE」首度被捕獲　明年還有純電版EQE到來

謝金河／只剩3天交易日！專家頻喊美股6月雪崩？

單月10轟破個人紀錄　大谷翔平希望每場都開轟

分手週年！新竹男竟登前女友信箱　偷即享券奔百貨血拼…下場慘爆

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

Delta病毒強襲　印度總理莫迪促：快打疫苗

南韓7月開放6至8人聚會　已接種者不受限

Delta+變種株強襲...世衛：恐怕只能封城！

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

盧森堡總理確診　將自主隔離10天

更多熱門

相關新聞

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

駐紐約辦事處日前在華爾街日報刊登廣告，強調現在是台美關係最佳時刻，隨著全球逐漸從疫情復甦，台美持續深化夥伴關係將有助重建並確保推動全球經濟的強韌供應鏈。

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

反中又盼對話　分析拜登「兩手政策」

反中又盼對話　分析拜登「兩手政策」

美中俄三角拉鋸　張競：大國關係非一夜情

美中俄三角拉鋸　張競：大國關係非一夜情

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

關鍵字：

北美要聞美國伊朗民兵伊拉克敘利亞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面