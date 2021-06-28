三級警戒1個多月很悶了？醫貼百貨人潮圖：疫情拖1、2年影響更大

▲6月26日的百貨公司擠滿人，醫師分享該張圖發文。（圖／讀者提供）

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒至今一個多月，本站《悶不住？！百貨周末人潮成長50% 外帶排長龍》、《百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？》報導提到，百貨公司周末又出現人潮。對此，兒科醫師徐嘉賢想問大家，「想一想，您想要長痛還是短痛」，他個人寧願短痛，並不希望疫情拖個1、2年，這樣大家生活真的影響會更大。有網友留言，「非常想短痛，但政府不嚴又太相信人民的自律，看來硬仗還是只能持續。」

徐嘉賢27日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書發文，轉貼百貨公司滿滿人潮的新聞報導，他說，看著報導中的照片和各景點大塞車的新聞，他也了解大家一定很悶，尤其是下雨下了幾乎一整個月了，也有很多事情想要做，很多地方想要去，也有很多錢想要花。

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徐嘉賢表示，公共衛生政策真的很難兩全其美，要大家放下過往的消費生活模式，請大家一起忍耐，當中所付出的代價真的很大，經濟衰退，收入來源變少，放無薪假，很多人因此失業被資遣，店家倒閉等；他們身邊的朋友包括運輸業、旅遊業、餐飲業、補教界等，各行各業真的過得很辛苦。

▼日月潭周末湧現車潮。（圖／翻攝爆料公社）



徐嘉賢指出，當然也有一些可以轉型成在家上班的職業，但是畢竟那是少數；題外話，其實在家上班，也沒有變得比較輕鬆，要準備的事情也很多，尤其是在家還有孩子需要面對，在家上班等於是「打兩份工」的概念。

「想一想，您想要長痛還是短痛？」徐嘉賢說，他個人寧願短痛，希望趕快把疫情平穩下來，大家的生活和生意才能夠盡快回復到接近以往的模式，「到時候我才能夠放心，去我想去的地方，做我想做的事。」

徐嘉賢寫道，在這疫情當下出外旅遊，短期間或許抒發了一點鬱悶的心情，但是您要記住，悶壞了的人，絕對不只您一兩個，是大家都蠢蠢欲動，增加群聚的風險。

▼徐嘉賢說，「想一想，您想要長痛還是短痛？」（圖／記者李毓康攝）



徐嘉賢表示，他並不希望這個疫情拖個1、2年，這樣大家生活真的影響會更大，現在生活的改變將會只是皮毛而已，「請大家盡量忍耐，在家當個宅男宅女，非必要不要往人多的地方去。」

對此，許多網友留言，「如果不直接封城，台灣人可能會沒有危機意識吧」、「真的很多人都已經自行解封四處遊蕩了」、「非常想短痛，但政府不嚴又太相信人民的自律，看來硬仗還是只能持續。」

▼徐嘉賢發文。（圖／翻攝「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書）

