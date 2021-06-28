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南韓7月開放6至8人聚會「已接種者不受限」　夜店餐廳加長營業

▲▼南韓疫情嚴峻，民眾在首爾市府廣場前排隊接受新冠篩檢。（圖／路透社）

▲南韓鬆綁防疫政策。（圖／路透社）

文／中央社記者廖禹揚首爾27日專電

韓國防疫單位今天公布7月起鬆綁防疫規範詳細內容，其中對私人聚會人數限制放寬至6到8人，且已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗者不算在限制人數內。

韓聯社報導，根據中央災難安全對策本部今天公布方案，7月1日起首都圈適用社交距離新制第2階段、非首都圈第1階段，已經好幾個月被迫停業的夜間娛樂設施將可重新營業，餐廳、咖啡店等店家營業時間則從現行晚間10時為止放寬至凌晨零時。

首都圈自7月1日至14日開放最多6人聚會，7月15日起放寬至8人，且已接種疫苗者不受限，實際上可容許更多人數聚會；非首都圈私人聚會原則上不受人數限制，但部分地方政府仍考量近期確診人數增加，發布至14日的私人聚會人數限制。

截至今天凌晨零時，韓國單日確診人數已連續5天超過600例，尤其26日確診人數不像往常週末會隨採檢人數減少而下降，當局憂心疫情可能因delta變種病毒傳播力較高而再次擴散。

除私人聚會外，韓國政府自7月起也將對已接種疫苗者解除更多限制，包括不計入室內大眾設施限制人數、不限制宗教活動等小型聚會、在室外不必戴口罩等，並考慮開放已接種者在室內公共場所飲食，在室內公演場所喊叫、應援等。

韓國至今累計超過1529萬人接種第一劑疫苗，接種率達29.8%，完成兩劑疫苗接種人數超過464萬人，占全國人口9%。

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