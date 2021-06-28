鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

▲孟加拉硬封城「阻Delta病毒」擴散，大量民眾嚇壞逃離首都。（圖／達志影像）

文／中央社

南亞國家孟加拉因疫情急遽升溫，即將實施嚴格的全國封城措施。首都達卡（Dhaka）的渡船碼頭因此湧入大量民眾，希望趕在措施生效前逃離繁忙市區，返回位在鄉鎮村莊的家園。

法新社報導，孟加拉當局26日宣布，由於源於鄰國印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株病例激增「危險而令人擔憂」，28日起實施為期7天的嚴格封城措施，期間若非緊急狀況所有民眾不得外出，且所有政府與私人機構都將關閉，僅允許醫療相關運送活動。

英國廣播公司（BBC）報導，孟加拉最近一波疫情約於6週前爆發。當地5月15日通報單日新增261例確診、22例死亡，本月25日單日確診已衝上5869例，死亡108例，創下孟加拉單日染疫病故人數次高紀錄。

孟加拉許多醫院已病患爆滿難以負荷，尤其是在與印度接壤的地區。由於確診病例激增，孟加拉鐵路和巴士已停止營運，僅供緊急服務。想離開達卡的民眾只能雇私家車甚至步行。

BBC東南亞地區編輯記者麥基佛林（Jill McGivering）報導，孟加拉實施嚴格的封城措施，受影響最大的包括低收入勞工和零工。

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