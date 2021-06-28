　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

▲▼印尼疫情、新冠肺炎、新冠疫情、氧氣筒、染疫死亡。（圖／路透）

▲印尼疫情。（圖／路透）

中央社

東南亞疫情最嚴重的印尼27日新增逾2萬1000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，改寫單日最高紀錄。病患大量湧入首都雅加達（Jakarta）和其他疫情熱點的醫院。

《法新社》報導，目前印尼累計確診已經超過210萬例，其中5萬7138人病歿。然而由於篩檢率偏低，據信實際數字應該更高。

▲▼印尼疫情、新冠肺炎、新冠疫情、氧氣筒、染疫死亡。（圖／路透）

▲印尼疫情。（圖／路透）

印尼5月穆斯林齋戒月結束時，曾有數以百萬計的人四處移動，近幾週病例增幅大增。與此同時，當局也發現具有高度傳染力的新種病毒株。

印尼疫情任務小組發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示：「我們之前就預測病例會暴增。預料未來2至3週會達到高峰。」

各界現在愈來愈憂心印尼過時的醫療體系可能崩潰。有消息稱一些醫院負荷過載，被迫拒收病患。

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

疫情重災區如雅加達、西爪哇省（West Java）、中爪哇省（Central Java）的醫院湧入大量病患，其中一些人是感染具有高度傳染力、在印度率先發現的Delta變種病毒。

印尼政府廣受質疑抗疫不當，現已暫時加強行動限制，但迄今都未比照其他疫情重災國來實施嚴格封城。

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

印尼希望明年初以前，2億7000萬人口當中已有超過1億8000萬人接種疫苗，但迄今只有約5%人口完成接種規定劑量。

政府26日則稱已達成單日逾100萬人接種的目標。

▲▼印尼疫情。（圖／路透）

▲印尼疫情。（圖／路透）

ET快訊
曾載Delta確診祖孫回屏東！新北計程車司機PCR結果出爐
台北第一間「知名麻辣鍋店」熄燈　拆招牌永久停業

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

快訊／邁阿密大樓突倒塌！最新死亡數出爐　仍有156人失蹤

高空中「掉出飛機」！　澳洲跳傘教練、客人重摔地面慘死

恐怕只能封城！Delta+變種株強襲　世衛俄代表警告：須採緊急措施

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

柴犬坐車獨占座椅間縫隙當寶座　臉擠成像方形吐司...舒服到睡著

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

快訊／邁阿密大樓突倒塌！最新死亡數出爐　仍有156人失蹤

高空中「掉出飛機」！　澳洲跳傘教練、客人重摔地面慘死

恐怕只能封城！Delta+變種株強襲　世衛俄代表警告：須採緊急措施

男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

音樂劇狂唱髒話「8字狂洩」！被轟教壞小孩　衛武營回應了

鄰近印度醫院都塞爆！孟加拉封城阻Delta病毒擴散　民眾逃離首都

英國機密文件丟在公車站　內有與俄軍艦「黑海衝突」線索

Delta變種擴散感染全球！莫斯科單日144人不治　創新高紀錄

彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

Delta肆虐！印尼單日暴增2.1萬確診破紀錄　病患湧入雅加達求救

女兒懷裡拉衣吸奶...許孟哲癢到尖叫！　曝奇妙感受：推薦爸爸試試

訂14杯飲料遭檢舉群聚！警到場點人頭傻眼　她氣炸：不想送上樓就說

快訊／國道1號彰化段3車追撞！一對男女受困車內失去呼吸心跳

珉娥男友發聲強調「沒劈腿」！　親曝交往時間線：別再散播謠言

少女嘴唇乾裂1道小傷口　數天變蠕動巢穴夾出大量蛆蟲

國際熱門新聞

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

Delta+變種株強襲...世衛：恐怕只能封城！

莫斯科單日144人不治　創新高

金正恩暴瘦！北韓居民受訪心痛落淚

馬來西亞宣布　「全面封鎖」無限期延長

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

美國NASA局長支持對中國實施太空封殺！

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

邁阿密樓塌老夫妻失蹤　孫卻接到阿嬤家來電

更多熱門

相關新聞

莫斯科單日144人不治　創新高

莫斯科單日144人不治　創新高

根據官方數據，莫斯科27日通報過去24小時新增144例感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是疫情爆發以來，單日染疫不治人數的新高紀錄。

飛離島新制「PCR陰性才能登機」　指揮中心：仍採自願

飛離島新制「PCR陰性才能登機」　指揮中心：仍採自願

放陽性乘客飛金門　民航局回應了

放陽性乘客飛金門　民航局回應了

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

2市民接觸疑Delta感染者　北市府晚間回應

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　專車急送屏東

郭台銘捐1萬件防護衣、隔離衣　專車急送屏東

關鍵字：

新冠肺炎Delta變異病毒Delta印尼世界疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

她4優點激推「用清水洗澡」網吵翻！醫認證：只限3種人

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

有綠卡不回美國打疫苗！阿Ben曝原因

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

防Delta！她籲「口罩戴雙層」堪比N95　醫：戴錯更可怕

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面