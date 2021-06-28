　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想喝咖啡歐蕾差點悲劇　他看包裝驚覺「有間諜」！嚇喊：不要這樣

記者周偉承／綜合報導

大家是否有在煮飯時不小心搞錯調味料的經驗呢？無論是把糖誤認成鹽巴，或是把醬油跟黑醋搞混都很令人崩潰，如果外包裝幾乎一模一樣，不仔細看包裝上的文字說明的話，一不小心就會發生悲劇。日本一位網友就差點因為「間諜咖啡歐蕾」而造成慘劇。

推特上一位網友kokokotaki913日前上傳了一張照片，沒想到竟然引發熱烈討論，目前已經獲得了13.5萬個讚與3萬次轉推，照片中可以看到一杯倒滿的鮮奶，杯子旁則放了兩個奶精模樣橘色包裝的塑膠容器，其中一個寫著橘子口味的咖啡歐蕾，沒有特別注意的話，通常也會把另一個相似的容器當作一樣的東西，但仔細一看才發現差超多！如此西式時髦的小包裝裡裝著的竟然是豚骨湯料！

▲「間諜咖啡歐蕾」差點就完成任務了！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不要這樣！超可怕的耶！」從文字中就可以感受到原PO的心有餘悸，看來他應該是倒完牛奶時，準備倒入咖啡歐蕾調味包才眉頭一皺，驚覺這個橘色包裝的小東西竟然是個「間諜」，差點就要享用豚骨湯料風味的鮮奶了！

原PO將這個驚悚的體驗分享上推特後，馬上引起許多網友的共鳴，不少網友就表示這跟「夏天冰箱裡容易搞混的麥茶與沾麵醬油」是一樣等級的恐怖！也有人開玩笑表示「說不定會變成意外好喝的湯」。另外也有網友分享了日本文具品牌推出的膠水造型包裝蜂蜜，讓其他人驚呼「一不小心就會拿來塗在紙上」、「永遠不會乾的膠水」等。

▲如果家裡同時有一樣造型的膠水與蜂蜜，發生悲劇的機率就大大提升了...
 

ET快訊
快訊／新北2人接觸Delta確診者！侯友宜公布最新篩檢結果
終於等到！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　限時2天
鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安公布祕魯嬤監視系統比對結果
直擊「台鐵通勤車廂大爆滿」　PTT酸炸：Delta會自律
快訊／一台免申報！國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁
都是超級傳播者！不只屏東司機　他染疫1傳5後死亡
李㼈17歲校花女兒撩髮「露白皙美背」！　超高顏值電暈網友
「三點黑星」超胸女身分起底！裸拍原因曝：要讓男友開心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生確診單日新增6人！　全台各級學校累計650例

防範Delta來襲！鄭文燦：機場應設PCR檢測⋯建立防火牆

鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁！　買一台免申報就可放行

為何成人先接種？　ICU醫解答：要守護「無法打疫苗的他們」

直擊「台鐵通勤車廂爆滿」比上周更多　PTT酸炸：Delta會自律

三級警戒1個多月很悶了？醫貼百貨人潮圖：疫情拖1、2年影響更大

「茶類」也須揭露咖啡因總含量！　手搖飲新制最快明年7／1上路

想喝咖啡歐蕾差點悲劇　他看包裝驚覺「有間諜」！嚇喊：不要這樣

去年15萬人沒拿到「今年紓困自動重審」　5.5萬人可領1~3萬

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

張新成梁潔開房「被問保險套」：自備2盒！　忍不住親她結果又交換了…少女式崩潰ＸＤ

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

學生確診單日新增6人！　全台各級學校累計650例

防範Delta來襲！鄭文燦：機場應設PCR檢測⋯建立防火牆

鄰居倒垃圾打招呼竟確診！潘孟安幫祕魯嬤背書：看監視器她足不出戶

國外自購「醫療用血氧機」規定鬆綁！　買一台免申報就可放行

為何成人先接種？　ICU醫解答：要守護「無法打疫苗的他們」

直擊「台鐵通勤車廂爆滿」比上周更多　PTT酸炸：Delta會自律

三級警戒1個多月很悶了？醫貼百貨人潮圖：疫情拖1、2年影響更大

「茶類」也須揭露咖啡因總含量！　手搖飲新制最快明年7／1上路

想喝咖啡歐蕾差點悲劇　他看包裝驚覺「有間諜」！嚇喊：不要這樣

去年15萬人沒拿到「今年紓困自動重審」　5.5萬人可領1~3萬

C羅3年後也老去！就差1座世足賽冠軍　明年彌補遺憾成就完美生涯

國際油價創2018年10月來新高　市場關注OPEC+ 將自8月增產力道

男上腹痛誤為胃潰瘍　內視鏡取出3公分大膽管結石

印尼醫生9成打「科興疫苗」！6月已30例染疫亡　至少10人打完第2劑

防疫也不忘防水災　林姿妙視察抽水站要大家防汛準備

中職打到12月底　猛威爾有經驗：不是不可能

台灣順豐推「零接觸」簽收服務！LINE Pay行動支付　免接觸更安心

全台首見！「黑背三趾翠鳥」受傷　獸醫細心呵護2週治癒野放

女王「野外露出」選在派出所旁　網友暴動高雄警震怒要查

快訊／大貓熊圓寶抓周第一志願選「營養調配師」　1歲生日趴嗨翻網

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

生活熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

台北第一間「無老鍋」熄燈　北上10年永久停業

Delta病毒症狀兩痛一水！專家曝判別辦法

深U正妹超市拿貨「狂晃」畫面瘋傳

音樂劇狂唱髒話「8字狂噴」！被轟教壞小孩

快訊／9縣市大雨　防「劇烈天氣」地區曝

訂6公斤芒竟縮水！他看體重計當場氣炸

秘魯返台嬤「戴口罩倒垃圾」傳染給鄰居　李秉穎：不太可能啦！

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

聯亞疫苗稱可對抗Delta　專家點出隱憂

7/12仍可如期解封？權威醫樂觀回應：有希望

不只屏東白牌車司機　他染疫1傳5後死亡

聯亞疫苗2期期中分析　醫提2疑問

更多熱門

相關新聞

馬自達2化身超省油小車

馬自達2化身超省油小車

雖說外媒曾預告馬自達將會針對現行入門小車馬自達2進行大改款工程，但對於打定主意在2022年才會推出新世代車款的馬自達來說，目前能做的，或許就是在力有所及之處，透過微幅的技術更新，強化馬自達2的品牌競爭力

東奧棒球參賽國確定！台灣因疫情無緣

東奧棒球參賽國確定！台灣因疫情無緣

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

日本再提供我疫苗　國民黨團曝蔡英文寫照

日本再提供我疫苗　國民黨團曝蔡英文寫照

巨乳女「刺殺渣男」還直播　網卻狂看奶

巨乳女「刺殺渣男」還直播　網卻狂看奶

關鍵字：

日本咖啡歐蕾豚骨湯料

讀者迴響

熱門新聞

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

八大停業　酒店妹揪一票姐妹飛澳：通通撈回來

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

女全裸露「三點黑星」！派出所當背景

王子「3年姐弟戀」疑終結！　IG告別女方祝福

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

又有女網友被騙色！鳳梨放狠話：妳們太離譜

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面