想喝咖啡歐蕾差點悲劇　他看包裝驚覺「有間諜」！嚇喊：不要這樣

記者周偉承／綜合報導

大家是否有在煮飯時不小心搞錯調味料的經驗呢？無論是把糖誤認成鹽巴，或是把醬油跟黑醋搞混都很令人崩潰，如果外包裝幾乎一模一樣，不仔細看包裝上的文字說明的話，一不小心就會發生悲劇。日本一位網友就差點因為「間諜咖啡歐蕾」而造成慘劇。

推特上一位網友kokokotaki913日前上傳了一張照片，沒想到竟然引發熱烈討論，目前已經獲得了13.5萬個讚與3萬次轉推，照片中可以看到一杯倒滿的鮮奶，杯子旁則放了兩個奶精模樣橘色包裝的塑膠容器，其中一個寫著橘子口味的咖啡歐蕾，沒有特別注意的話，通常也會把另一個相似的容器當作一樣的東西，但仔細一看才發現差超多！如此西式時髦的小包裝裡裝著的竟然是豚骨湯料！

▲「間諜咖啡歐蕾」差點就完成任務了！

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「不要這樣！超可怕的耶！」從文字中就可以感受到原PO的心有餘悸，看來他應該是倒完牛奶時，準備倒入咖啡歐蕾調味包才眉頭一皺，驚覺這個橘色包裝的小東西竟然是個「間諜」，差點就要享用豚骨湯料風味的鮮奶了！

原PO將這個驚悚的體驗分享上推特後，馬上引起許多網友的共鳴，不少網友就表示這跟「夏天冰箱裡容易搞混的麥茶與沾麵醬油」是一樣等級的恐怖！也有人開玩笑表示「說不定會變成意外好喝的湯」。另外也有網友分享了日本文具品牌推出的膠水造型包裝蜂蜜，讓其他人驚呼「一不小心就會拿來塗在紙上」、「永遠不會乾的膠水」等。

▲如果家裡同時有一樣造型的膠水與蜂蜜，發生悲劇的機率就大大提升了...

