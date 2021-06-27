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恐怕只能封城！Delta+變種株強襲　世衛俄代表警告：須採緊急措施

▲▼世衛警告，須維持口罩禁令並加速接種疫苗，否能面對Delta變種病毒株只能採取封城。（圖／路透社）

▲世衛警告，須維持口罩禁令並加速接種疫苗，否能面對Delta變種病毒株只能採取封城。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎疫情已持續將近1年半的時間，即便各國實施多次的防疫禁令，並且提高疫苗接種覆蓋率，使得疫情逐漸趨緩，但病毒株卻不斷演化，尤其是Delta病毒株（印度發現）更擁有驚人的傳播力。對此，世衛組織（WHO）駐俄代表伊諾維奇警告，在面臨Delta、以及後續傳染力更強的Delta Plus變種病毒株的傳播，須持續實施口罩禁令、加快接種疫苗，否則只能封城。

根據外媒《新德里電視台》（NDTV）報導，WHO駐俄羅斯代表伊諾維奇（Melita Vujnovic）於當地時間26日接受Youtube頻道「索洛維約夫Live」（Solovyov Live）專訪時警告，在變種病毒Delta+的強勢來襲，由於單靠現有疫苗已無法充分抵禦，因此需在短時間內加強防疫力道，包括繼續維持口罩禁令，同時加快疫苗接種，「否則只能採取封城一途！」

伊諾維奇解釋，疫苗雖不是萬能，但還是需要接種疫苗，因為疫苗能夠有效降低、阻止病毒傳播，同時減少染疫後演變至重症的可能性，民眾只能單靠改變行為模式，形成群體免疫，以此減少病毒傳播機會。

據悉，新冠Delta變種病毒株侵襲全國80餘國，而在今年3月又發現Delta+病毒株，印度當地出現多起病例，而在本周印度中央邦證實出現Delta+的首起死亡案例，該名患者生前並未接種新冠疫苗，目前Delta+已在11個國家出現200件以上的確診病例。

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