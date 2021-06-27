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男老師「改上網課」卻遭欠薪2年！崩潰自殺　遺書指控議員妻

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲男子在家中自殺，一旁還留有遺書。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印度德里一名私立學校的體育老師因薪資遭到校方惡意拖欠長達2年，因此在家中自殺。據悉，自從疫情爆發後，死者應校方要求改以線上課程方式授課，但此後卻遲遲沒有拿到應有的薪資，在向校方反映無果後，他轉而提告，怎知卻選擇在家中自我了結。據悉，涉嫌拖欠薪資的私立學校是由前印度人民黨議員的妻子管理，因此也引發熱議。

根據印度媒體《今日新聞時報》報導，曾在印度德里羅西尼一所學校擔任跆拳道教練的喬哈爾（Tanoop Johar）22日晚間被發現陳屍於家中，初步判定為自殺，現場留有遺書。喬哈爾與母親、兄弟、妻子同住，事發當時，他正是被同住家人發現，不過已經死亡。

從喬哈爾留下的遺書中可以得知，先前在該所私立學校任職的薪資已經遭到拖欠至少2年，讓他感到十分不安，儘管他曾經去函到學校管理部反應拖欠薪資一事，但卻沒有獲得解決，遺書中更直接點名前印度人民黨議員與其妻子，指責兩人就是涉嫌拖欠薪資的罪魁禍首。據了解，議員的妻子正是這間私立學校的管理人。

喬哈爾的家人說，自疫情爆發後，他便在家中以線上方式授課。他對於被積欠薪資感到非常不滿與痛苦，甚至在1年前提告，然而整起案件仍在調查中，校方依舊沒有支付拖欠薪資，讓他被逼得走上絕路。目前學校尚未針對喬哈爾自殺一事做出回應。

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