泰國28日起禁止內用、20人群聚　曼谷及9省限制跨區移動

▲泰國宣布包含曼谷在內10個地區的建築工地全數關閉，以防堵工人群聚感染，圖為泰國曼谷一處工地。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國4月初起爆發迄今最嚴重的一波新冠疫情，自28日起，當局將針對曼谷與其周邊5個省份，實施餐廳禁止內用、禁止20人以上聚會與店家提早打烊等措施。另外，包含以上地區與最南端和馬來西亞接壤的4個省份，將關閉建築工地、封鎖工人宿舍，並設立檢查站限制跨區移動或旅行。

綜合美聯社與彭博社報導，泰國面對疫情急劇升溫，當局將收緊防疫措施，從周一（28日）開始針對曼谷與周邊5省，實施餐廳將禁止內用、禁止20人以上聚會活動，購物中心也須在晚間9時前打烊，時間為期1個月，如果發現仍有群聚現象，地方長官可以下令封這些社區。

▲泰國6月初開始推動大規模接種新冠疫苗。（圖／路透）

另外，由於泰國自5月份以來，光在曼谷就已爆發37起工人宿舍群聚事件，根據新的防疫規定，曼谷與周邊5省以及南部和馬來西亞接壤的4個省份被列為疫情熱區，所有建築工人將被重新安置於指定地點，並且關閉建築工地、封鎖宿舍以遏制感染擴大，並設立檢查站以限制這些疫情熱區的跨區移動。報導指出，曼谷共有575處類似的勞工宿舍，住有8.1萬名工人。

泰國4月初起爆發迄今最嚴重的一波新冠疫情，27日官方數據顯示，過去24小時之內，泰國共新增3995例確診病例，累計染疫人數達24萬4447人，死亡人數則超過1900人。消息公開之後，泰國網友在推特上以「曼谷封城（#BangkokLockdown）」的標籤大量發文，表達對這項政策實施的時機點的批評，而總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）先前已經拒絕對曼谷實施7天宵禁的提案，希望避免使用「封鎖」一詞，並針對特定企業或活動來防堵疫情。

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