支持對中國實施「太空封殺」！美國NASA局長呼籲：永久化沃爾夫條款

▲美國NASA局長尼爾森支持「永久化」沃爾夫條款。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著中國近年擴展對太空事業的野心，不僅讓探測車首度登陸火星，6月中旬還發射火箭載送3名太空人登上中國的太空站，歐美社會擔心恐怕威脅美國「太空大國」的第一地位。對此，美國國家航空暨太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）在聽證會表示，其列支持「沃爾夫條款」永久化，排除中國參與國際太空站研究。

根據《觀察者網》與其他外媒報導，尼爾森於本月23日出席美國眾議院聽證會時呼籲，期盼科學、空間與技術委員會支持調漲NASA的2022財年預算，使美國在背景上能夠更利於與中國競爭；同時他在回覆中表示，將支持使2011年制定的沃爾夫條款（Wolf Amendment）達成永久化，此意味著美國以國家安全為由，永遠不允許中國參與國際太空站或由白宮協調的聯合科學研究活動。

不過尼爾森卻以消除過多的太空垃圾為由作解釋，「這並不代表我們（美中之間）找不到合作領域，在這些領域上可以消除太空資源互相碰撞的危險，並試圖減少太空垃圾。」

據悉，中國曾經與俄羅斯共同宣布將在月球上打造科學研究基地，除了完成透過發射火箭載送太空人，今年6月17日底更完成「天宮號」太空站的「天和號」核心艙成功對接，面對美國實施的「太空封鎖令」，宣示要走出獨立自主的道路。

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