觀眾嗨舉標語闖賽道！　環法車賽「20多名車手追撞」驚險畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

2021第108屆環法自行車賽（Tour de France）26日登場，沒想到首日就發生嚴重追撞車禍。原來是有一名白目觀眾舉著標語想要向親人打招呼，結果疾駛而來的車手直接撞上觀眾手臂摔車，後方超過20名車手跟著摔成一團，還有選手因傷勢過重必須退賽。

Absolute CHAOS At The Tour de France After a Lady With A Sign Causes Every Biker In The Country To Fall Off Their Bikes At Once https://t.co/TfEM6Wep0K pic.twitter.com/GPxF2gK7Ba — Barstool Sports (@barstoolsports) June 26, 2021

綜合外媒報導，環法自行車賽26日在布雷斯特（Brest）登場，當比賽進行到最後45公里處時，一名穿著黃色外套、戴著帽子的觀眾竟一腳跨進賽道，手上還拿寫著一張紙板不斷向鏡頭揮舞，板子上用法文加德文寫著「allez opi omi」，意思是向祖父母打招呼。

沒想到，德國選手托尼馬丁（Tony Martin）高速騎來閃避不及，直接撞向觀眾手臂，車身直接向左重摔在地，後方超過20名選手也全部追撞成一團，德國DSM車隊車手瑟特林（Jasha Sutterlin）更因傷勢嚴重必須退賽。

▲▼20多名選手撞成一團，部分車手傷勢嚴重。（圖／路透）



白目觀眾干擾自行車手是非常罕見的現象，尤其在重要的環法自行車賽中，這近年來最驚人的事故也引來各界撻伐。自行車手哈欽森（Michael Hutchinson）就在推特痛批，「我很久沒見過像這位觀眾如此愚蠢的事。」

也有網友在底下留言表示，「這個白癡觀眾在環法自行車賽讓整個車隊撞車，這很可怕而且是災難性的，應該永遠禁止那個人入場。」

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