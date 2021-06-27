逃難大遷徙！孟加拉全國封鎖7天　大批民眾逃離首都達卡

How to spread Coronavirus in one easy lesson. Surely India's experience should have taught Bangladesh a lesson?



BBC News - Covid-19: Crowds flee Dhaka ahead of strict Bangladesh lockdownhttps://t.co/8KfdNYWnRn — Chris Dore (@bcleeve) June 27, 2021

記者王佩翊／編譯

孟加拉宣布，全國將從28日起實施封鎖7天，屆時若非緊急狀況，所有人不可離家，包含政府機構與所有私人單位都必須暫時關閉。然而消息一出，竟引發另一波移動潮，大批民眾急忙逃離首都達卡，紛紛想要趕在全國封鎖正式實施前，返回位在城鎮與鄉村的老家。

根據BBC報導，孟加拉5月中旬爆發最新一波疫情，5月15日新增了261例確診、22例死亡，然而時隔6週，疫情迅速失控，25日單日新增就有5869例確診、108例死亡，而這也是孟加拉至今第二高的單日死亡人數。當地醫院已經人滿為患，醫護人員疲於奔命，其中，在印度與孟加拉邊界的醫院情況更為嚴重。

當地政府宣布要自28日起進行為期7天的全國封鎖，大批民眾聽聞消息後，紛紛動身從首都達卡趕回家鄉，路上全被返鄉人潮擠爆，宛如逃難潮，成為另一個群聚感染的「防疫破口」。由於疫情急速升溫，當地鐵路與公車已經暫停運行，許多民眾只能租用私家車，甚至靠雙腳慢慢「走回家」。

全國封鎖期間，包含政府單位與所有私人企業將暫時關閉，而低收入工人和領取日薪的臨時工，預計會受到極大衝擊。當地政府將部屬警力在各地，以阻止民眾離開家園。衛生部發言人直言，「這是一個危險且令人擔憂的局勢，如果我們現在不阻止它（疫情擴散），將會面臨和印度一樣的局面。」

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