日本疫苗接種頻出包！共139件疏失...重複使用針筒、打過期疫苗

▲日本疫苗施打頻出包，累計通報139例疏失。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本疫苗施打頻出包，根據厚生勞動省統計，已經累計139件疫苗注射疏失事件，其中更有70件有可能會造成重大的健康危害。據悉，疏失理由包含搞錯接種間隔時間、誤打生理食鹽水以及重複使用他人已經使用過的針筒等，厚生勞動省已下令嚴加要求基層接種人員，務必防止類似事件再度發生。

根據《日本放送協會》報導，日本積極推動新冠疫苗接種，目前已經開放65歲以上老年人施打，不久後也將陸續開放超過1000人的職場或大學申請「職域接種」。截至16日為止，全日本一共完成2300萬次的疫苗施打，然而在這當中卻有高達139件的注射失誤。

▲日本正在推動高齡者疫苗施打。（圖／路透）



其中包含搞錯一二劑施打間隔、誤將生理食鹽水當作疫苗施打以及疫苗並未存放於適當溫度下等。在139件疏失中，有70件可能引發重大健康危害，例如用已經使用過的針筒替民眾施打疫苗、疫苗過了有效期限等，有23件更可能引發血液感染危險。

厚生勞動省表示，已經向各地方政府通知已獲通報的疫苗施打疏失案例，並提醒各單位應立即將使用過的針筒丟棄，同時注意遵守相關接種指引，以防類似事件再度發生。

另一方面，《時事通信社》報導，日本累計確診人數已經超過80萬人，專家則呼籲，由於變種病毒蔓延，因此即使是染疫後痊癒的民眾，最好還是主動接種疫苗，才能增加體內抗體。

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