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美確診死亡病患99％沒打完疫苗！　「突破性」感染率僅0.1％

▲▼美國,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯自去年12月以來確診死亡的1萬多人中，有99.8％的人沒有接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國目前已經有45.8％的人施打完兩劑新冠疫苗，從5月份死亡的1.8萬名確診病患中可以發現，有超過99％的人沒有完全施打疫苗。從洛杉磯的數據來看，去年12月以來死於新冠肺炎的1.2萬人中，有99.8％的人都未接種疫苗。

《美聯社》分析5月份的政府公開數據發現，在85.3萬多例的確診病例中，屬於「突破性感染」的比例僅0.1％，也就是說完全接種疫苗又染疫的數量不到1200例。此外，在1.8萬個死亡病例中，只有大約150例已完全接種完疫苗，相當於0.8％，也就是說，有超過99％的死亡、確診病患沒有完全施打疫苗。

從洛杉磯的數據來看，自去年12月以來確診死亡的1萬2234人中，有99.8％的人沒有接種疫苗，這也顯示疫苗確實是有效的。美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也呼籲，注射第二劑疫苗才能提供完整的保護力，從而預防變種病毒的感染。

瓦倫斯基說，如果「充分」接種了疫苗，任何疾病都可能變得更溫和，「從目前看來，幾乎所有新冠肺炎導致的死亡，都是可以完全預防的。」據統計，美國有超過十分之一的人錯過了應該接種第二劑疫苗的時間。

源自印度、傳播力更強的Delta變種病毒已經佔美國總確診病例的21％。目前美國有45.7％的人接種完兩劑疫苗，另外65.8％的人注射完一劑，總統拜登也提到到，希望能在7月4日之前達到70％成年人接種一劑疫苗的目標。

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